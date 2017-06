Waldshut-Tiengen Nach Einbruch: Sicherheit geht für Ortschaftsrat Oberalpfen vor

In Oberalpfen werden künftig die Straßenlampen auch nachts brennen. Das beschloss der Ortschaftsrat in seiner jüngsten Sitzung. Grund für die Umstellung war ein Einbruch im Büro des Oberalpfener Reiseunternehmens.

Oberalpfen – In Oberalpfen werden künftig die Straßenlampen während der ganzen Nachtzeit durchbrennen. Das beschloss der Ortschaftsrat in seiner jüngsten Sitzung. Schon in den vergangenen Tagen brannten die Lampen durchgehend. Grund für die Umstellung war ein Einbruch im Büro des Oberalpfener Reiseunternehmens Bächle. Daraufhin hatte die Firma einen entsprechenden Antrag an den Ortsvorsteher Armin Arzner gerichtet. "Sicher würden das auch viele Bürger begrüßen, weil ihnen dadurch ein größeres Sicherheitsgefühl vermittelt wird", so Arzner. Per Mail hätten ihm schon einige Bürger ihre Zustimmung signalisiert. Allerdings gäbe es bisher keine statistischen Belege dafür, inwieweit sich die Beleuchtung Einfluss auf die Zahl der Einbrüche auswirke. Aber auch andere Aspekte spielten dabei eine Rolle, etwa bei Einsätzen der Feuerwehr oder beim Auffinden der Hydranten. Andrerseits fehlte im Dorf dann die gewohnte Ruhezeit. Man könnte die Lampen auch punktuell brennen lassen, aber dazu fehlten die technischen Voraussetzungen.

Auch Michael Ebi verwies auf eine positive Resonanz aus der Bevölkerung, die Entscheidung sei gut, man fühle sich sicherer. Werner Ebner meinte: "Warum die Lampen nicht brennen lassen, wenn die Stadt ihre Zustimmung gibt." Beschlossen wurde auch, einen Verkehrsspiegel an Einmündung der Dorfstraße in die Ortsdurchfahrt aufzustellen. Auch hier, so berichtete Armin Arzner, sei seitens der Bevölkerung schon mehrfach der Wunsch nach einem Spiegel geäußert worden.

Hier werden die Sichtverhältnisse durch die Hecke eines Anliegers eingeschränkt, der aber den gesetzlich vorgeschriebenen Grenzabstand eingehalten habe. Das habe aber einerseits den durchaus positiven Aspekt, dass vorsichtig an die Kreuzung herangefahren werden müsse, andrerseits seien hier schon mehrere Unfälle passiert. Ob eine größere Sicherheit durch einen Spiegel gewährleistet werden könne, werde die Zukunft zeigen. Traktoren mit Frontlader hätten sicher Mühe, mit den Verhältnissen klar zu kommen. Abgesprochen wurde die Maßnahme mit dem Verkehrsexperten der Stadt, Fabian Brause. Am oberen Ortsrand, am Hüttenweg, sind zwei neue Bauplätze geplant, teilte Arzner mit. Das eine Grundstück, auf dem im Moment noch die beiden alten Wasserbehälter stehen, gehört den Stadtwerken, das westlich angrenzende Stück ist privat. Probleme bereitet die Wasserversorgung, die hier durch die Waldquelle sichergestellt werden soll. Im gleichen Zug soll hier auch ein neuer Hydrant installiert werden. Problemlos, so Arzner, konnte der Wahlvorstand für die Bundestagswahl im September besetzt werden. Im Anschluss besichtigten die Ortschaftsräte die Baustelle im Mehrzweckgebäude, dem "Wäschhüsle". Hier werden in Eigenleistung die Sanitäranlagen ausgebaut. "Bisher hat uns der Umbau noch keinen Cent gekostet", so Arzner. "Alle helfen mit, die Jugendlichen, die Feuerwehr und der Ortschaftsrat." Er verwies auch auf die neu eingebauten Fenster: Die wurden vom Fensterbauer Paul Böhler aus Oberalpfen gespendet und kostenlos eingebaut.