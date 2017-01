Waldshut-Tiengen Nabu-Ortsgruppe Waldshut mit neuen Gesichtern an der Spitze

Rückblick auf aktives Jahr: Mehrere Vogelexkursionen finden große Resonanz. Auch die Birdwatch-Aktion ist ein großer Erfolg. Die Wahlen bringen leichte Änderungen im Vorstand: Neuer stellvertretender Vorsitzender ist Simon Ücker, neue Kassiererin Heidrun Glaser

Waldshut – Natur- und Landschaftsschutz, sowie die Erhaltung der Flora und Fauna ist das Ziel des Naturschutzbundes (Nabu), und auch die Ortsgruppe Waldshut arbeitet mit einem umfangreichen Jahresprogramm an dieser stetig aktuellen Aufgabe.

Bei der jüngsten Hauptversammlung blickte der Vereinsvorsitzende Hauke Schneider auf über 20 Aktionen mit rund 280 Teilnehmern zurück. Die Nabu-Ortsgruppe Waldshut wurde 1975 gegründet und Gründungsmitglied Helmut Glaser ist seit dieser Zeit im Vorstand aktiv. Für diese herausragende ehrenamtliche Leistung wurde der überzeugte Naturschützer mit der silbernen Ehrennadel des bundesweiten Vereins ausgezeichnet.

Bei den Wahlen stellte sich Helmut Glaser nicht mehr für das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden zur Verfügung, diesen Posten übernahm bei einstimmiger Wahl Simon Ücker. Auch das Amt der Kassenführung wanderte von Peter Konz, der diese Aufgabe niederlegte, in die Hände von Heidrun Glaser, die ebenfalls einstimmig gewählt wurde. Peter Konz unterstützt das Vorstandsteam jedoch mit Geralda Holle und Karin Schlude als Beisitzer. Rainer Müller Wielsch behielt sein Amt als Schriftführer und Hauke Schneider ist weiterhin Vorsitzender.

Als besonderer Höhepunkt im Jahreskalender ist die viertägige Exkursion in die Alpen unter der Leitung von Professor Herbert Lange zu nennen. Rund um die Freiburger Hütte erlebten die Teilnehmer sagenhafte Einblicke in die Fauna und Flora der Alpenwelt. Außerdem fanden zwölf Vogelbestimmungsexkursionen im ganzen Landkreis statt. In diesem Zusammenhang ist auch der sehr erfolgreiche "Birdwatch-Day" zu nennen, welcher von der Nabu-Ortsgruppe in grenzüberschreitender Kooperation mit der Bachser Partnergruppe aus der Schweiz auf dem Wangenberg im östlichen Landkreis organisiert wird.

Mit vier Einzelreferaten wurden die zahlreichen Gäste über die Zugvögel, die Flugrouten, die Gefahren und die unterschiedlichen Schutzrichtlinien der einzelnen Länder informiert. Der Nabu setzt sich international für den Vogelschutz ein, denn in vielen Nationen gelten Vögel als Leckerbissen auf dem Speiseplan oder kommen aufgrund von anderen Umwelteinflüssen ums Leben.

Für dieses Jahr sind 21 Exkursionen und Ausflüge geplant, als mehrtägige Aktion geht es zu einem Ausflug in die Vogesen und zum Kaiserstuhl.