Waldshut Mutter rettet ihm das Leben: Kleinkind fällt in Brunnen und ertrinkt beinahe

Gerade noch gut gegangen: Ein eineinhalbjähriger Junge ist im Stoll-Vita-Park in Waldshut in einen Brunnen gefallen und beinahe ertrunken. Die Mutter beatmete das Kind, mit dem Rettungswagen wurde es ins Krankenhaus gebracht.

Ein eineinhalbjähriger Junge wäre in einem Brunnen im Waldshuter Stoll-Vita-Park beinahe ertrunken. Wie die Polizei berichtet, fiel das Kind beim Spielen am Mittwochabend gegen 18 Uhr unbemerkt in den Brunnen und ging unter. Als die Mutter die Situation bemerkte, rannte sie zum Brunnen, zog ihr Kind heraus und beatmete es – mit Erfolg. Eine Augenzeugin setzte einen Notruf ab, teilt die Polizei mit.



Ein Rettungswagen, der zufällig in der Nähe war, kümmerte sich um das Kind, das mittlerweile wieder selbstständig atmete. Der Junge wurde sofort ins Krankenhaus gebracht und von dort mit dem Hubschrauber verlegt. Nach polizeilichen Erkenntnissen soll der Junge mittlerweile außer Lebensgefahr sein.