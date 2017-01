Waldshut-Tiengen Muslim-Gemeinde mit Großputz in Tiengen

Die Muslimgemeinde Ahmadiyya hat wie seit 20 Jahren die Altstadt von Tiengen von den Hinterlassenschaften der Silvesternacht gereinigt.

Die Muslimgemeinde Ahmadiyya startete in Tiengen am Neujahrstag nach dem gemeinsamen Gebet und Frühstück in der Altstadt von Tiengen ihre jährliche Großputzaktion. Damit wurden Straße und Plätze des Zentrums von den Hinterlassenschaften der Silvesternacht gereinigt. Seit über zwanzig Jahren wird der Neujahrsputz von jungen Männern unter 40 Jahren unentgeltlich praktiziert. Die Religionsgemeinschaft Ahmadiyya Muslim Jamaat wurde 1889 als Reformgemeinde im Islam gegründet. Sie setzt sich nach eigenem Bekenntnis für Frieden, Toleranz und die Wahrung der Menschenrechte ein. Der nächste Termin der Jugendorganisation ist die Teilnahme an der Blutspende-Aktion am 13. Januar in der Realschule Tiengen. Bild: Theresia Rüdiger