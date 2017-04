Waldshut-Tiengen Musikverein Aichen ehrt zwei langjährige Musiker

Der Musikverein Aichen zeichnet zwei langjährige verdiente Musiker aus. Erich Isele und Otto Schultis sind bereits 50 Jahre dabei.

Aichen (hsc) Für 50-jährige aktive Mitgliedschaft beim Musikverein Aichen wurden im Rahmen des Frühjahrskonzertes am Samstagabend in der Gemeindehalle Aichen zwei hochverdiente Vereinsmitglieder vereinsintern geehrt. Vorsitzender Norbert Strittmatter skizzierte den Werdegang der beiden Jubilare Erich Isele und Otto Schultis. Beide Musiker waren zusammen 1967 in den damals erst 14 Jahre alten Musikverein Aichen eingetreten und begannen ihre Karriere am Flügelhorn. Erich Isele wechselte zwar später zum Es-Horn, spielte aber in der neu gegründeten Tanzmusikabteilung weiterhin auch Flügelhorn. Von 1976 bis 1985 war er als stellvertretender Vorsitzender im Vorstand aktiv, gehörte sehr oft zu den besten Probenbesuchern und war bei den Arbeitseinsätzen regelmäßig dabei.

Otto Schultis absolvierte früh einen Dirigentenlehrgang und übernahm 1975 für 16 Jahre die musikalische Leitung des Vereins. Er übernimmt auch heute noch den Taktstock, wenn es notwendig ist. Von 1980 bis 2010 übernahm er zudem die theoretische Ausbildung der Jungmusiker, sowie die praktische Ausbildung an den Blechblasinstrumenten. Er engagierte sich außerdem 25 Jahre lang als Bezirksvorsitzender im Arbeitskreis 1 im Blasmusikverband Hochrhein. "Wir sind stolz und dankbar, dass ihr den Musikverein Aichen in den letzten 50 Jahren aktiv unterstützt und mitgeprägt habt", so Strittmatter. Mit der vereinsinternen Urkunde überreichte er als Geschenk gleichzeitig einen Umschlag. Die offizielle Ehrung im Verband erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. Auch die Ehefrauen der Jubilare erhielten für die Unterstützung des Vereines einen Blumenstrauß. Das Orchester widmete den Jubilaren anschließend den Marsch der Medici als Ehrenmarsch.