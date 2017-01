Waldshut-Tiengen Musikkapelle St. Florian und Fanfaren- und Spielmannszug blicken auf erfolgreiches Jahr zurück

Neujahrshock im Feuerwehrgerätehaus Waldshut. Langjähriges Mitglied Adolf Bornhauser hört nach 53 Jahren auf

Zum traditionellen Neujahrshock, der Abteilungsversammlung der Musikabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Waldshut-Tiengen, trafen sich die Mitglieder der Musikkapelle St. Florian und des Fanfaren- und Spielmannszuges im Feuerwehrgerätehaus in Waldshut.

Abteilungskommandant Andreas Hausy konnte dazu auch Gäste, darunter Bundestagsabgeordneter Thomas Dörflinger, OB Philipp Frank sowie Vertreter befreundeter Vereine begrüßen. Schriftführer Gebhard Granacher ließ in seinem Bericht das vergangene Jahr Revue passieren. Höhepunkte waren das 50. Wunschkonzert anlässlich der Waldshuter Chilbi und die Musikreise nach Linsenhofen bei Nürtingen. Die Musikabteilung absolvierte 22 Auftritte und 81 Proben. Unter den weiteren Regularien erstattete Gerhard Albiez den Kassenbericht der Musikabteilung und Dirigent Bernhard Basler hielt Rückblick auf ein erfolgreiches Jahr und Ausblick auf die bevorstehenden Anlässe.

Am 16. Januar wird der Musikzug die Hauptversammlung der Feuerwehr Waldshut-Tiengen, im Februar verschiedene Fasnachtsveranstaltungen und am 12. März einen Gottesdienst in der Liebfrauenkirche umrahmen. Für die anwesenden Vereinsvertreter, Stadtmusik, Junggesellenschaft 1468, Ehemalige der Junggesellenschaft 1468, Feuerwehr und Verein zum Erhalt historischer Feuerwehrfahrzeuge übermittelte Narro-Vizezunftmeister Stephan Vatter Gruß- und Dankesworte.

Zum Abschluss meldete sich Adolf Bornhauser zu Wort und erklärte, dass er nach 53 Jahren seine aktive Mitwirkung beim Musikzug St. Florian beenden möchte. Adolf Bornhauser, der im August 90 Jahre alt wird, gehörte im Jahre 1964 zu den Gründungsmitgliedern der St. Florianskapelle und war danach 40 Jahre stellvertretender Vorsitzender. In seinem Rückblick erwähnte er die Mitwirkung des Musikzugs 1972 bei der Steubenparade in New York, 1976 bei der 200-Jahrfeier der USA. Ein Höhepunkt war 1990 die musikalische Umrahmung des Festakts beim Deutschen Feuerwehrtag in Friedrichshafen. Die Anwesenden dankten Bornhauser mit langanhaltendem Beifall.