Tiengen Musiker heizen im Jugendzentrum in Tiengen kräftig ein

Vier Bands bringen das JuZ in Tiengen zum Beben. Das Organisationsteam um Sarah Eichkorn zeigt sich mit Verlauf der Veranstaltung sehr zufrieden.

Tiengen (alü) Hier gehr der Punkt ab: Am Samstag heizte im JuZ die Band „Beretta“, das sind Flo, Krüger und Jan aus Lörrach, das noch etwas zurückhaltende Publikum zum Anfang des Punkrock Konzertabends ordentlich ein. Viele Headbanger und Mosher konnten sich hier mal wieder richtig austoben und ihrer Leidenschaft nachgehen. Neben den dramatischen Breakdowns kamen auch die deutschen und englischen Texte gut beim Publikum an.

Gegen Ende des Auftritts von „Beretta“ füllte sich das Jugendzentrum in Tiengen immer mehr, vor allem beim letzten Song, als die Musiker noch Jungs aus den anderen noch auftretenden Bands und Zuschauer auf die Bühne geholt haben, um gemeinsam „Schrei nach Liebe“ von den Ärzten zu singen und zusammen zu performen.

Nach „Beretta“ rockten vier Jungs auf die Bühne die größtenteils aus Freiburg und Umgebung stammen. Mit „First Spring“ waren nun auch Screams in den Songs dabei und die Texte wurden auf Englisch laut mitgegröhlt. Auch die Band „Awesome Grey“ brachten die Meute zum Springen und Schreien. Bei ihnen war der Moshpit Programm und schon fast Pflicht, es kam sogar zum Crowdsurfing.

Den Abschluss bildeten die sechs Jungs von „The Riel Määän“, welche aus Murg kommend als lokale Band die Heimat vertraten. Auf die Idee eine Band zu gründen, kamen die Jungs spontan 2010 und rocken seitdem die Region. Das Besondere an der Gruppe verrät uns Bandmitglied Massimo: „Wir vertrauen auf unsere deutschen Texte und brauchen kein Englisch“, daher auch die „Verhunzung“ des eigentlich englischen Namens. Ebenfalls besonders an „The Riel Määän“ ist das Bläser-Duo, Florian Döbele mit der Trompete und Alexander Hammel an der Posaune. Dank ihnen gibt es den Songs der Gruppe nochmal einen Kick und das gewisse Etwas. Geplant haben die Jungs von „The Riel Määän“ ein Festival in Murg, das „The Riel Fäääscht“, was am 16. September stattfinden soll. Sehr zufrieden zeigte sich das Organisationsteam um Sarah Eichkorn: „Für das JuZ war der Abend ein gelungener Abend, der mit vielen gut gelaunten Leuten gefeiert wurde.“