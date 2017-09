Waldshut-Tiengen Motorradfahrer stirbt bei Unfall im Bürgerwaldtunnel

Am Samstagmittag kam es auf der A 98 im Bürgerwaldtunnel zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer tödlich verletzt wurde.

Laut einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Freiburg hatte der 54-jährige Motorradfahrer offenbar sein Fahrzeug am Fahrbahnrand angehalten, als er von einem vorbeifahrenden Auto erfasst wurde. Der Motorradfahrer wurde nach vorne geschleudert, verlor durch den Aufprall seinen Helm und zog sich tödliche Verletzungen zu. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb er noch an der Unfallstelle.Die beiden Pkw-Insassen, ein 39-Jähriger und eine 37-Jährige, wurden zur Beobachtung in eine nahegelegene Klinik gebracht. Über den genauen Grad ihrer Verletzungen ist bisher nichts bekannt.In Folge des Unfalls musste der Tunnel gesperrt werden, es kam zu Verkehrsbehinderungen im Bereich Waldshut-Tiengen.Das Verkehrskommissariat Waldshut-Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der 07751/8963-0 zu melden.