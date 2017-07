Waldshut-Tiengen Mopeds gegen Traktor: Zwei Schwerverletzte

Zwei Jugendliche wurden schwer verletzt, als sie im Waldshut-Tiengener Ortsteil Waldkirch mit ihren Kleinkrafträdern gegen einen Traktor prallten. Der Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Montagvormittag in der Ortsdurchfahrt des Waldshuter Ortsteils Waldkirch. Wie die Polizei berichtete, fuhren zwei Jugendliche kurz nach 11 Uhr mit ihren Kleinkrafträdern bergwärts durch das Dorf. In einer engen und scharfen Kurve unterhalb des Gasthauses Storchen kam ihnen ein Traktor entgegen, mit dem beide zusammenstießen. Beide Zweiradfahrer wurden schwer verletzt. Einer der beiden musste mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert werden, der andere wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert. Der Traktorfahrer blieb unverletzt. An den Kleinkrafträdern entstand vermutlich Totalschaden. Sie wurden sichergestellt und von einem Abschleppdienst weggebracht. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.