Waldshut-Tiengen Modehaus investiert vier Millionen Euro und schafft 25 neue Stellen

Die Einzelhandelsgruppe May hat ihr Modehaus in Waldshut zu Kosten von vier Millionen Euro um 1000 Quadratmeter Verkaufsfläche erweitert. Damit baut das Unternehmen sein Angebot im Premium-Bereich aus. Die Zahl der Beschäftigten wächst nach Firmenangaben um 25 Stellen auf 270.

Ein neues Geschäftshaus an der Rheinstraße unterstreicht den Stellenwert von Waldshut als Einkaufsstadt. Insgesamt vier Millionen Euro investiert wurden nach Angaben von Firmenchef Ulrich Gröber in den Erweiterungsbau des Modehauses May und Umbauten in bestehenden Räumen. Das Projekt bringt laut Unternehmen 1000 Quadratmeter zusätzliche Verkaufsfläche und 25 neue Arbeitsplätze. Der Anbau ist jetzt in Betrieb genommen worden und zu zwei Dritteln bezogen. Hochrangige Marken sind neu im Sortiment und erweitern damit das Angebot für modeorientierte Kunden in der Fußgängerzone. Ulrich Gröber sprach bei einer Medienkonferenz von „Chancen in der stetigen Premium-Orientierung“ des Unternehmens.

Wo nach dem Abriss eines baufälligen Hauses seit den Achtzigerjahren eine Lücke klaffte, ist das neue Geschäftsgebäude an der Rheinstraße fertiggestellt worden. Es tritt als Solitär in Erscheinung, ist jedoch mit dem an der Kaiserstraße stehenden Haupthaus verbunden, über das die Kunden die Erweiterungsräume betreten. Architekt Ernesto Preiser aus Waldshut-Tiengen über das Gebäude: „Nicht aufdringlich, aber eine eigene Sprache.“ Einschließlich Untergeschoss sind fünf Stockwerke entstanden, wovon die unteren drei bereits bezogen sind und für den Verkauf von Herren- und Damenbekleidung genutzt werden. Im September 2017 sollen im vierten Geschoss nicht nur weitere Flächen für hochwertige Damenbekleidung hinzukommen. Geplant sind eigene Schuhabteilungen für Damen auf 350 Quadratmetern und für Herren auf 120 Quadratmetern. Im obersten Stockwerk unter dem Spitzgiebel soll voraussichtlich im Herbst 2019 ein Restaurant eröffnen.

„Gehobene Küche, Richtung Gourmet“, beschreibt Ulrich Gröber, Geschäftsführender Gesellschafter des Familienunternehmens, die Ausrichtung. Doch schon vorher soll, in Reminiszenz an die legendäre May-Milchbar von einst, im Modehaus wieder die Gastronomie Einzug halten. Zusammen mit der Fertigstellung der noch unvollendeten Modebereiche soll im September ein Café eröffnen, in dem auch kleine Speisen angeboten werden.

Nicht nur von außen sind bei dem Modehaus Veränderungen sichtbar. Die Innenarchitektin Nathalie Vogelbacher aus Waldshut-Tiengen hat für die Verkaufsräume ein völlig neues Erscheinungsbild entworfen: „Nordischer Stil in reduziertem Design. Elegant, aber mit natürlichem Look.“ So schildert sie das Konzept, das nach den Vorstellungen von Ulrich Gröber realisiert wurde. Dabei kamen auch gute Stücke aus der Firmengeschichte zu neuen Ehren, so etwa eine Massivholz-Ladentheke aus den Dreißigerjahren und ein in Retro-Design erscheinender Chefdrehsessel, den einst Alex Gröber, Onkel des heutigen Firmenleiters, besessen hat.

Während Erweiterung und Umbau mehr Frequenz bringen sollen, wird an anderer Stelle der Verkehr gedrosselt: Die Rede ist von der Warenbelieferung. Nach Auskunft von Ulrich Gröber wird das Unternehmen in den ehemaligen Räumen des BMW-Autohauses, das von der Bleiche in den Gewerbepark Hochrhein umgezogen ist, zum Juni ein neues Logistikzentrum fertigstellen. Dann sollen die einzelnen Paket-Zustellungen mit Waren durch die unterschiedlichen Lieferanten entfallen: „Aus 25 Lieferungen machen wir eine.“

Noch riecht es im Neubau nach frischer Farbe, doch Ulrich Gröber blickt bereits in die weitere Zukunft: „Abrunden soll unser Gastgeber-Denken ein eigenes, kleines Design-Hotel.“

270 Beschäftigte