Waldshut-Tiengen Mitreißend: Unterstufenchor des Hochrhein-Gymnasiums begeistert mit der Aufführung des Afrika-Musicals

Waldshut (tao) Mit strahlenden Gesichtern und großer Begeisterung führte der Unterstufenchor des Hochrhein-Gymnasiums im voll besetzten Musiksaal das Afrika-Musical "Kwela, Kwela" auf, ein Werk des bekannten Komponisten und Musikpädagogen Andreas Schmittberger. Regie führten Ulrike Ruppaner und Markus Funck.

Für den passenden Sound sorgte eine achtköpfige Combo unter der Leitung von Stefan Zenth. Mit humorvollen und abwechslungsreichen Spielszenen, pfiffigen und mitreißenden Songs, begeisterten die Schülerinnen und Schüler, insgesamt über sechzig Akteure, das Publikum. Kwela, Kwela – Glückauf! Trotz widriger Umstände verstehen es die Menschen des tropischen Kontinents – im Musical sind es die Tiere – sich den extremen Herausforderungen zu stellen, immer wieder nach neuen Lösungen zu suchen und dabei den Humor und die Lebensfreude nicht aus dem Auge zu verlieren.

In diesem Sinne agierten die jungen Akteure auf der Bühne und lieferten dabei ein tolles und witziges Spektakel, das beim Publikum viel Heiterkeit auslöste. Der Teilnehmerkreis: Zebras, bunte Paradiesvögel, ein Löwe, ein Elefant, der weise Marabu und ein cleverer Buschhase.

Wichtiges Zubehör: eine Bratpfanne und ein ausgelatschter Stiefel, der als Orakel herhalten muss. Der Inhalt: Die Tiere in der Savanne sehnen den Regen herbei, denn schon lange leiden sie unter der anhaltenden Trockenheit. Daher beschließen sie, dem Rat des großen Orakels zu folgen und ein Wasserloch zu graben. Fleißig wird gebuddelt und tatsächlich finden die Tiere Wasser: Rettung in höchster Not. Doch das Wasser verschwindet immer wieder, nachts, wenn alle schlafen. Das Orakel empfiehlt, den Hasen Tschipo zu holen, da das Schicksal der Tiere an das Schlappohr gebunden sei.

Für viel Komik sorgen auch das Zebra Jake, das sich immer wieder mit der Bratpfanne auf den Kopf haut und Elefant Frank. Der will mit seinen Versuchen, ein Gedicht aufzusagen, Eindruck schinden, kommt aber nicht über die Zeilen "Oh Afrika, oh Afrika" hinaus – den Rest hat er vergessen. Der Hase Tschipo, von den Tieren zur Nachtwache am Wasserloch verdonnert, entdeckt bald den wahren Grund für das Verschwinden des Wassers: Drei Gespenster in weißen Umhängen treiben nachts ihr Unwesen. Mit Hilfe der Musik bringt er sie zur Vernunft.

Am Ende kommt es zu einem Deal, wobei alle auf ihre Kosten kommen. Die Freude ist groß, die Akteure ziehen singend durch den Saal, das Publikum ist hell begeistert. Weil der Applaus nicht enden will, stimmt der Chor als Zugabe nochmals die Titelmelodie "Kwela-Kwela" an.