WaldshutTiengen Mit vielen Gags und tollen Einfällen: Bunter Abend der Leiterbachpiraten

Bunte Abendeder Leiterbachpiraten begeistern Besucher. Flotte Tanznummernund redselige Narren sorgen für gute Unterhaltung.

Oberalpfen - Mit Glanz und Gloria, vielen Gags und tollen Einfällen, gingen die beiden Showabende der Leiterbachpiraten in der originell dekorierten Remetschwieler Halle über die Bühne. Kapitän Philipp Müller freute sich, jedes Mal ein volles Haus und ein gut gelauntes Publikum begrüßen zu können. Das Motto: „Gipfelstürmer im Alpfenland!“ Mit einem flotten Tanz, einstudiert von Stephanie Roder, eröffneten die feschen „Alpfener Bueben und Madel“, begleitet vom rhythmischen Klatschen des Publikums, das Programm. Perfekt inszeniert waren die Ansagen mit der „Hopfen-Vroni“ (Manni Butz), die das Publikum im Alpfener Estelbergmassiv, einem Eldorado für Bergsteiger, willkommen hieß. Assistiert wurde „sie“ vom betagten Louis Trinker (Rainer Welte) und einem feschen Beamten (Dirk Würtenberger), die beide um die Gunst der attraktiven Vroni buhlten. Dann betrat Seine königliche Hoheit, Ludwig II von Bayern (Bernd Soffer), die Bühne, um mit dem Publikum einen Schnellkurs durchzuführen: Bayrisch für Anfänger.

Das weitere Programm in kurzen Sätzen: Eine Paartherapie führte Psychiater Rainer Welte mit Julian Wolber durch, wobei auch im Publikum nach einer passenden Partnerin gesucht wurde. Andi Tröndle, Sven Siebold, Simon und Manuel Eckert begeisterten mit einer originellen Komik-Show. Seine liebe Not mit der modernen, handygesteuerten Sanitärtechnik hatte Dirk Würtenberger. Miriam Eckert, Michaela Frankenhauser, Martina Müller und Volker Stark (Gitarre) zeigten mit „Crazy Boots“ was alles in ihren Stiefeln steckte. Jungpirat Tim Richnow hatte Probleme mit seinem Bart. Stephanie Roder und Sandra Wassmer mokierten sich über das starke Geschlecht: „Männer sind Pussies“.

Unglaubliche Szenen spielten sich im Wartezimmer eines Zahnarztes ab, ein Gag mit Julian Wolber, Marvin Senn, Florian Reinhard und Marco Ebner. Eine brillante Nummer lieferten Miriam Eckert, Marina Reichmann, Tanja Wolber und Volker Stark, die sich im Wechselgesang mit dem Thema „Seit ich ein Kind hab“ befassten. Martin Siebold, Manni Butz, Markus Walde und Thomas Albiez präsentierten mit „Baby Wrestling“ eine raffinierte Pantomime. Philipp Müller nahm in seinem Soloauftritt die Vegetarier aufs Korn. Topp war die Oma-Nummer mit Barbara Frohmüller und Gabi Eckert, die sich das männliche Geschlecht vorknöpften. Mit ihren rassigen Auftritten heizten die Tanzformationen die Stimmung an, die „Hot Stuff“ (Leitung Martina Müller) die „Black Pearls“ (Bärbel Siebold) und die „Piratengirls“ (Eva Albiez).

