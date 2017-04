Waldshut-Tiengen/Oberalpfen Mit drei geplanten Projekten gibt es einen kleinen Bauboom in Oberalpfen

Ortsvorsteher Armin Arzner stellt in der Ortschaftsratssitzung drei Projekte vor. Das ehemalige Wäschhüsle soll nun eine zeitgemäße Toilettenanlage erhalten.

Ein kleiner Bauboom zeichnet sich für Oberalpfen ab. In der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats stellte Ortsvorsteher Armin Arzner drei Projekte vor, die in nächster Zeit realisiert werden sollen. Das größte Projekt bezieht sich auf die Schwarzlandstraße, am östlichen Ortsausgang Richtung Waldkirch. Hier beabsichtigt ein privater Investor den Bau eines Ensembles, bestehend aus zwei Einzelhäusern und einem Doppelhaus, jeweils mit Garagen. Der neue Komplex soll durch eine Zufahrt von der oberen Seite erschlossen werden. Seitens des Ortschaftsrates gab es keine Einwände.

Beim zweiten geplanten Projekt ist eine Tiefgarage mit elf Stellplätzen in der Dorfstraße 15, gegenüber dem „Wäschhüsle“, vorgesehen. Auch hier stimmte der Ortschaftsrat zu. Klein, aber für das Dorf immens wichtig, ist das dritte Projekt, der Bau einer neuen Toilettenanlage im ehemaligen Wäschhüsle, einem Mehrzweckgebäude mit Feuerwehrbereich und Jugendraum. Früher wurde das Gebäude auch zum Schlachten und Waschen genutzt.

Bisher gab es hier nur eine Minitoilette, die längst nicht mehr den Anforderungen entsprach. Zusammen mit den Vertretern des Hochbauamts fand ein Vor-Ort-Termin statt, wobei drei Varianten zur Diskussion standen. Im Plan ist jetzt eine separate Damen- und Herrentoilette mit Waschbecken, die im ehemaligen Schlachtraum untergebracht werden kann.

Die Kosten bezifferte Armin Arzner mit mindestens 15 000 Euro. Wie viel davon die Stadt übernimmt, müsse noch verhandelt werden. Zur Deckung der Kosten ist außerdem eine Spendenaktion geplant. An Eigeninitiative fehlt es nicht. Arzner sagte: „Was wir selber machen können, machen wir auch selbst.“ Die Bauleitung übernimmt der ortsansässige Zimmermeister Christian Denz, vor Ort betreut Sohn Alexander die Arbeiten. Ihre Hilfe zugesagt haben die Mitglieder des Ortschaftsrats, die Feuerwehr und die Jugendgruppe. Mit den ersten Bauarbeiten soll am Samstag, 29. April, begonnen werden. Bis dahin muss die Feuerwehr auch ihre Geräte auslagern, die bisher im Schlachtraum deponiert waren. Ob während der Bauphase der Betrieb im Haus aufrechterhalten werden kann, ließ der Ortsvorsteher noch offen.

Zustimmung fand schließlich auch der Antrag eines Neubürgers, der im Dorf Gitarrenunterricht anbieten will. Geeignet wäre der Proberaum des Männergesangvereins im Gemeindehaus. Allerdings, so wurde klargestellt, sei dafür auch eine Miete fällig. Über die Details soll in einem Rundschreiben informiert werden. Armin Arzner sagte: „Ich freue mich auf das musikalische Angebot im Dorf und ich hoffe, dass das Angebot auch angenommen wird.“ Musiklehrer Rodrigo Guzman, ein gebürtiger Chilene, meinte dazu, dass es für die Kinder Oberalpfens und der Umgebung sicher von Vorteil sein werde, Musikunterricht im Dorf zu erhalten, statt in die Stadt fahren zu müssen.