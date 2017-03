Tiengen Mit dem Kinder-für-Kinder-Kollektenkonzert wird notleidenden Kindern musikalisch geholfen

Beim sechsten Kinder-für-Kinder-Kollektenkonzert des Kiwanis Clubs Waldshut-Tiengen treten der Chor der Grundschule Küssaberg, das Verbandsjugendorchester und die Wehrer Band Sameday Records auf.

Ein musikalisches Erlebnis unter einem besonderen Stern ist seit 2012 das Kinder-für-Kinder- Kollektenkonzert des Kiwanis Clubs Waldshut-Tiengen. Zum sechsten Mal findet es Anfang Mai in Nachfolge der früheren Kiwanis-Gospelkonzerte in der katholischen Pfarrkirche statt. Auftreten werden dieses Mal Chor und Orff-Orchester der Grundschule Küssaberg, die auch szenische Darstellungen einbauen werden. Danach spielt das Verbandsjugendorchester des Blasmusikverbands Hochrhein unter der Leitung von Julian Gibbons, das mit hochkarätiger Blasmusik regelmäßig bei Konzerten begeistert. Gaststar ist die Wehrer Band Sameday Records, die seit ihrer Teilnahme bei "The Voice of Germany" 2015 erfolgreich durchstartet.

Wie immer werden im großen Finale alle teilnehmenden Gruppen gemeinsam auftreten und ein bekanntes Lied singen. Der Kiwanis Club Waldshut-Tiengen bringt mit den Kinder-für-Kinder-Kollektenkonzerten dreierlei zum Vorteil vieler unter einen Hut: Die Konzerte geben jungen Musizierenden aus der Region die Möglichkeit, sich im großen Rahmen zu präsentieren, das Publikum kann sich zurücklehnen und die Darbietungen genießen und Kinder aus sozial benachteiligten Familien in Tiengen und Umgebung werden unterstützt. Jeder Euro, den die Besucher nach Konzertende in die Spendeneimer werfen, spendet Kiwanis.

"Sponsoren decken alle Kosten", erklärt Rainer Illmann vom Kiwanis-Projektteam. Kiwanis-Mitglieder werden wie immer so gut wie alle anfallenden Arbeiten selber übernehmen. Den Konzerterlös wird der Serviceclub auch dieses Jahr zur Weiterverteilung an den neuen Tiengener Pfarrer Johannes Gut übergeben. Die stolze Summe von 3000 Euro stand vergangenes Jahr auf dem Scheck. Alle teilnehmenden Gruppen treten ohne Gage auf, das Kiwanis-Projektteam wird ihnen aber nach dem Konzert bei persönlichen Besuchen eine kleine finanzielle Anerkennung zukommen lassen. In den kommenden Wochen wird der Medienpartner SÜDKURIER den Chor, das Orchester und die Band noch einzeln vorstellen. Besonders bei den kleinen Mitwirkenden der Grundschule Küssaberg ist die Vorfreude schon groß.

Das Konzert