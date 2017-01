Rainer Kramer und sein Husky-Mischling Akela genießen Spaziergang im Schnee.

Auch die Klettgaustadt zeigte sich nach den Schneefällen der vergangenen Tage in Weiß. An der Wutach in Tiengen waren zwei unterwegs, von denen zumindest einer in seinem Element zu sein schien: Rainer Kramer und sein Husky-Mischling "Akela". Bild: Peter Rosa