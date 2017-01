Mit Alkohol in den Graben

In Wehr kam eine betrunkene Frau mit dem Auto von der Fahrbahn ab

Mit ihrem Fiat Panda befuhr am Sonntagmorgen gegen 3.00 Uhr eine 39 Jahre alte Frau die B 518 von Bad Säckingen kommend und nahm die Ausfahrt in Richtung Wehr Mitte. Kurz vor dem Kreisverkehr kam sie laut Polizeiangaben nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier sah eine Passantin das Auto im Graben und verständigte die Polizei. Die Fahrerin blieb bei dem Unfall unverletzt, machte aber einen alkoholisierten Eindruck. Ein Atemalkoholtest wurde durchgeführt, der Test bestätigte die starke Alkoholisierung, so der Polizeibericht. Eine Blutentnahme wurde richterlich angeordnet und Führerschein und Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Vorsorglich wurde die Frau vom DRK untersucht. Die freiwillige Feuerwehr Wehr war mit drei Fahrzeugen und 20 Mann vor Ort, um das Fahrzeug der Frau zu bergen. Am Fahrzeug entstand nach Schätzungen der Polizei Sachschaden von 2000 Euro.