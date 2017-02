Waldshut-Tiengen Miss Germany: Dominique Busch aus Waldshut-Tiengen knapp an Krone vorbei

Bei der Wahl zur Miss Germany 2017 im Europapark in Rust scheitert Dominique Busch aus Waldshut-Tiengen. Sie nahm als amtierende Miss Baden-Württemberg an der Wahl teil.

Souverän hatte sich Dominique Busch aus Waldshut-Tiengen bei den Vorwahlen für höhere Weihen empfohlen, zuletzt auf Landesebene. Als amtierende Miss Baden-Württemberg war die 21-jährige gebürtige Gurtweilerin am Wochenende nach Rust gereist, um dort nach der Miss-Germany-Krone zu greifen. Am Ende musste Sie Soraya Kohlmann aus Leipzig den Vortritt lassen. Allerdings, so erklärt sie am Tag danach im Gespräch mit unserer Zeitung, sei sie keineswegs enttäuscht.

Ganz im Gegenteil: "Wir sind alle Gewinner", sagt sie und verweist unter anderem auf die schöne Zeit, die sie mit ihren Mitbewerberinnen gehabt habe und auch auf die Reise nach Fuerteventura. Dominique Busch: "Ich war etwas traurig, aber dass ich nicht Miss Germany geworden bin, ist kein Weltuntergang." Im Europapark stellte sich Dominique Busch gemeinsam mit 20 weiteren jungen Frauen einer prominent besetzten Jury, der unter anderem der CDU-Politiker Wolfgang Bosbach, Schönheitschirurg Werner Mang, Schauspieler Jo Weil und Fernsehanwalt Ingo Lenßen angehörten.