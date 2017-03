Waldshut-Tiengen Miss Baden-Württemberg: "Die Teilnahme bei der Miss Germany Wahl ist gut fürs Selbstbewusstsein"

Auf einen Kaffee mit... Miss Baden-Württemberg Dominique Busch. Die 21-Jährige spricht über ihre Teilnahme bei der Miss Germany Wahl und verrät, was hinter den Kulissen passiert ist.

Frau Busch, vor einem Monat waren Sie Kandidatin bei der Miss Germany Wahl in Rust. Wie war die Teilnahme für Sie?

Es war ein unglaublich schönes Erlebnis. Ich habe sehr viel mitgenommen, tolle Erfahrungen gesammelt und viele nette Menschen kennengelernt.

Zum Titel hat es nicht ganz gereicht. Ein herbe Enttäuschung?

Nein, auf keinen Fall. Für mich sind wir alle Gewinnerinnen. Und wir haben so viele Geschenke bekommen, dass sich die Teilnahme auf jeden Fall gelohnt hat. Vor der Wahl waren wir ja auch noch in einem Hotel auf Fuerteventura und im Europapark. Dort hatten wir diverse Shootings und es gab ein Medien-Training. Außerdem waren wir noch in Metzingen, wo wir einen Einkaufsgutschein bekommen haben.

Angefangen hat Ihre Model-Karriere in Waldshut. Damals haben Sie die Wahl zu Waldshuts Topmodel gewonnen. Was hat seit dieser Zeit für Sie verändert?

Ich habe an unterschiedlichen Wettbewerben teilgenommen bis eben hin zur Miss Germany Wahl. Eine Veränderung gab es, als ich die Wahl zur Miss Baden-Württemberg gewonnen habe. Plötzlich gab es viel mehr Model-Anfragen. Das hat mich sehr gefreut. Aber da ich momentan noch mein Fachabitur mache, kann ich zeitlich nicht jeden Auftrag annehmen.

Das heißt, die Schule geht vor?

Ich habe durch die Teilnahme an der Wahl schon einige Zeit in der Schule gefehlt. Ich habe in acht Wochen Abschlussprüfung und bis dahin steht die Schule an erster Stelle.

Wie geht nach dem Abschluss weiter? Konzentrieren Sie sich aufs Modeln oder wollen Sie noch studieren?

Ich habe vor, studieren zu gehen. Vielleicht Immobilienwirtschaft oder Innenarchitektur. Was genau, weiß ich aber noch nicht. Ich habe ja bereits eine Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau absolviert und zusammen mit dem Abitur habe ich dann zumindest schon etwas in der Tasche. Trotzdem möchte ich mich noch bei mehreren Modell-Agenturen bewerben, um zu sehen, wie es dann für mich läuft. Läuft es gut, würde ich das vielleicht auch einfach mal eine Zeit ausprobieren.

Welche Aufträge nehmen Sie am liebsten an? Foto-Shootings oder auch Modenschauen?

Dafür bin ich mit 1,72 Meter leider etwas zu klein, deshalb eher Foto-Shootings. Aber ich war auch schon bei der Fashion-Week dabei, bei der ich für eine Münchner Dirndl-Firma und einen weiteren Designer gelaufen bin.

Würden Sie sich noch einmal für die Miss Germany Wahl bewerben?

Das darf man leider nicht. Wer einmal im Camp dabei war, darf nicht mehr bei der Miss Germany Wahl teilnehmen. Aber es gibt noch internationale Wettbewerbe, an denen ich vielleicht noch teilnehmen möchte. Alleine wegen der Geschenke würde sich eine Teilnahme auf alle Fälle lohnen (lacht).

Welche Geschenke gab es bei der Miss Germany Wahl?

Wir haben ein Dirndl bekommen, ein rotes Klein, Fitness-Kleidung, Shopping-Gutscheine. Es hat sich also gelohnt.

Wie ging es eigentlich hinter den Kulissen mit so vielen Frauen zu?

Auch wenn man es nicht glaubt, wir haben uns wirklich sehr, sehr gut verstanden. Ich hätte es am Anfang selbst nicht gedacht, dass die Stimmung so gut ist. Auch das Team uns herum war wunderbar. Es war fast wie eine Familie. Die Erfahrung bei so einem Wettkampf würde ich jedem weiterempfehlen. Außerdem ist so eine Teilnahme sehr gut für das Selbstbewusstsein.

Hatten Sie selbst eine Favoritin?

Nein, alle hatten das Potenzial zu gewinnen.

Sie haben einen festen Freund. Hatte er Probleme mit Ihrer Teilnahme am Schönheitswettbewerb oder stand er hinter Ihnen?

Er hat mich sehr unterstützt und stand immer hinter mir. Das braucht man auch in einer Partnerschaft. Und wir sind ja auch schon recht lange zusammen, so dass er mir auch voll und ganz vertraut.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Dass ich jetzt erst einmal einen guten Fachabitur-Abschluss schaffe, weiterhin gute Job-Angebote und einen Studienplatz bekomme.

Zur Person

Dominique Busch lebt mit ihrer Familie in Gurtweil. Die 21-Jährige hat eine Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau absolviert. Derzeit besucht sie die Rudolf-Eberle-Schule Bad Säckingen, wo sie ihr Fachabitur anstrebt. Zu ihren Hobbys zählt sie Tanzen, Sport und Modeln.