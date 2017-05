Waldshut-Tiengen Mini-Marathon: Schüler geben alles für ihre Schule

2736 Schüler von 63 Schulen aus dem Landkreis Waldshut gingen beim Minimarathon im Langensteinstadion in Tiengen an den Start. Die Organisatoren zeigten sich mit Verlauf der Veranstaltung "sehr zufrieden". Welche Schule die begehrten Medaillen mit nach Hause nehmen konnten, erfahren Sie hier.

Tiengen – 2736 Schüler aus dem Landkreis nahmen am Mini-Marathon im Tiengener Langenstein-Stadion teil. Bei bestem Frühsommerwetter traten sie in zehn Gruppen und mehreren Altersklassen gegeneinander an. Nach einem Massenstart quer über den Fußballplatz führte die Strecke eine Runde durch das Stadion und vorbei an dutzenden anfeuernden Schulkameraden. Die Erst- bis Viertklässler rannten 2,1 Kilometer – an der Wutach entlang bis zum Wendepunkt und zurück. Die Schüler der Klassen fünf bis 13 mussten mit 4,2 Kilometern die doppelte Strecke absolvieren. Da jede Mannschaft aus zwölf Mitgliedern besteht und die besten zehn Zeiten gewertet werden, entspricht die Gesamtstrecke – die Teamleistung – der eines Marathons, beziehungsweise Halbmarathons. Am Mini-Marathon waren in diesem Jahr 228 Mannschaften von 63 teilnehmenden Schulen vertreten. "Wir sind mit dem Verlauf sehr zufrieden", sagte Roland Heß, Organisator der Veranstaltung. Waldshut-Tiengens OB Philipp Frank führte einen der Startschüsse aus und übernahm die Siegerehrung der Erst- bis Viertklässler.

Das sind die schnellsten Schüler

Klasse 1 und 2 Mädchen (12) : 1. Platz: Grundschule Bonndorf (1:52:18), 2. Platz: Hebelschule Laufenburg (1:52:59), 3. Platz: Hohenlupfenschule Stühlingen (1:53:59)

Klasse 1 bis 4 Jungen (61): 1. Platz: Weihermattenschule Bad Säckingen 1 (1:33:11), 2. Platz: Hansjakob-Schule Waldshut 1 (1:33:16), 3. Platz: Auwiesenschule Horheim (1:33:25).

Klasse 1 bis 4 Mädchen (24): 1. Platz: Grundschule Buch (1:40:53), 2. Platz: Grundschule Küssaberg (1:44:16), 3. Platz: Schlüchttalschule Grafenhausen (1:45:40).

Klasse 5 bis 7 Mädchen (19): 1. Platz: Klettgau-Gymnasium Tiengen 1 (3:11:35), 2. Platz: Realschule Tiengen 1 (3:16:17), 3. Platz: Klettgau-Gymnasium Tiengen 2 (3:23:23).

Klasse 5 bis 10 Mädchen (14): 1. Platz: Klettgau-Gymnasium Tiengen (3:01:21), 2. Platz: Bildungszentrum Bonndorf (3:14:26), 3. Platz: Hochrhein-Gymnasium Waldshut (3:18:45).

Klasse 5 bis 7 Jungen (26): 1. Platz: Realschule Tiengen 1 (2:42:45), 2. Platz: Bildungszentrum Bonndorf (2:44:13), 3. Platz: Alemannenschule Wutöschingen 1 (2:49:23).

Klasse 5 bis 10 Jungen (29): 1. Platz: Bildungszentrum Bonndorf (2:40:40), 2. Platz: Klettgau-Gymnasium Tiengen (2:41:31). 3. Platz: Hochrhein-Gymnasium Waldshut 1 (2:44:23).

Klasse 11 bis 13 Jungen (2): 1. Platz: Klettgau-Gymnasium Tiengen (3:00:56). 2. Platz: Justus-von-Liebig-Schule Waldshut (3:41:42).

Klasse 11 bis 13 Mädchen (1): 1. Platz: Klettgau-Gymnasium Tiengen (3:37:36).

