Waldshut Metzgertor soll sauberer werden

Immer mehr illegale Müllentsorgung. Auch Griffiti und Urinieren als Problem. Stadt will jetzt Maßnahmen gegen künftige Straftaten und Ordnungswidrigkeiten entwickeln.

Waldshut – Immer öfter wird im Metzgertor illegal Müll entsorgt. Von Matratzen über Tannenbäume bis hin zu Hausmüll hat die Stadtreinigung dort schon allerhand vorgefunden. Im Januar hat sogar ein Müllhaufen neben dem Abfalleimer im Tor gebrannt. Dabei wurde laut Paul Wißler, Pressesprecher der Polizei in Waldshut-Tiengen, nicht nur die Wand verrußt, sondern die Türen des Stromkastens sind angeschmolzen. Wie gefährlich das ist, weiß Reiner Jehle, Leiter des städtischen Baubetriebshofes. „Neben der Elektrik befindet sich im Metzgertor auch Gebälk, das bei einem Feuer ebenfalls in Brand geraten kann.“ Philipp Frank, Oberbürgermeister der Stadt Waldshut-Tiengen: „Zudem handelt es sich bei dem Haus, in dem sich das städtische Museum Alte Metzig befindet, um ein historisches Gebäude aus dem Jahr 1588.“

Doch nicht nur im Metzgertor hat es in den vergangenen Wochen gebrannt, sondern auch mehrere städtische Abfallbehälter in der Waldshuter Innenstadt. Ob es sich dabei um unachtsam weggeworfene Zigaretten gehandelt hat oder Brandstiftung, konnte laut Jehle bisher noch nicht ermittelt werden. Das bestätigt auch die Polizei, der eine Anzeige der Stadt Waldshut-Tiengen wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung wegen des Brandes im Metzgertor vorliegt.

OB Philipp Frank: „Im Zuge der Sanierung des Metzgertörles werden wir eine langfristige und pflegliche Lösung finden, um künftige Straftaten und Ordnungswidrigkeiten zu verhindern.“ Denkbar seien beispielsweise Kameras. „Aber wir denken in alle Richtungen“, so Frank weiter. Jürgen Wiener, seit September Leiter der Ortspolizei in Waldshut-Tiengen: „Seitdem ich bei der Stadt arbeite, ist das Metzgertörle immer ein Thema.“ Ein Lösungsansatz ist laut Wiener, die beiden Mülleimer außerhalb des Metzgertores aufzustellen. „Auch Strahler mit Bewegungsmeldern wären dankbar.“ Denn Dunkelheit verleite eher zu Straftaten. So wie Philipp Frank hält auch Wiener eine Kameralösung für möglich. Voraussetzung dafür sei, dass Straftaten und Ordnungswidrigkeiten bei der Ortspolizei gemeldet und angezeigt werden. „Denn um Kameras installieren zu dürfen, müssen an einem öffentlichen Ort mehr Straftaten verübt werden als an einem vergleichbaren anderen Ort in der Stadt.“

Ein weiteres Ärgernis sind Graffiti und Urinieren im Metzgertor. Auch dafür hat Wiener einen Vorschlag. „Es gibt Wände mit einem Speziallack, der alle Flüssigkeiten abweist.“ Welche Lösungsansätze letztendlich umgesetzt werden, muss laut Wiener der Waldshut-Tiengener Gemeinderat entscheiden. Denn letztendlich handle es sich bei den Maßnahmen um einen nicht unerheblichen Kostenfaktor.

Alte Metzig

Das städtische Museum Alte Metzig befindet sich in einem historischen Gebäude (Kaiserstraße 62 in Waldshut, Durchgang Metzgertörle) aus dem Jahr 1588. Im 19. Jahrhundert wurde das Gebäude als Schlachthof genutzt. Daher stammt auch der Namen des Museums, das seit Mitte 2003 von einem Förderverein betrieben. In der ersten Etage gibt es eine stadtgeschichtliche Dauerausstellung. In der zweiten Etage wechseln die Ausstellungen zu Kultur und Kunst.