Waldshut-Tiengen Messerstiche im Justizgebäude: Über fünf Jahre Haft für 47-jährigen Familienvater

Der 47-jähriger Familienvater, der im Januar seine Frau im Gerichtsgebäude in Waldshut mit einem Küchenmesser verletzt hat, wurde wegen versuchtem Totschlag zu fünf Jahren und vier Monaten Haft verurteilt. Das Gericht sah auch ein Trauma in der Kindheit des Täters als Ursache.

Kreis Waldshut (hjh) Fünf Jahre und vier Monate Haft lautete das Urteil für den 47-Jährigen, der Anfang Januar seine von ihm getrennt lebende Ehefrau im Waldshuter Justizgebäude, wohin sie geflohen war, mit einem Küchenmesser niederstach. Das Schwurgericht ahndete versuchten Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und Nötigung. Letzteres bezog sich auf einen Übergriff des verlassenen Ehemannes gegen die trennungswillige Frau schon einen Monat vor der Tat. Die Kammer unter dem Vorsitz von Martin Hauser verneinte einen Mordversuch, weil sie den "niedrigen Beweggrund" Eifersucht beim Angeklagten nicht vorrangig sah. Sie billigte dem Vater von drei Kindern zu, dass er im Bestreben um den Zusammenhalt der Familie unter Trauma seiner eigenen Kindheit, mit verhasstem Stiefvater, gehandelt habe.

Soweit die Einordnungen der Tat auseinander lagen, soweit gingen auch die Strafanträge auseinander: Zwei Jahre auf Bewährung für gefährliche Körperverletzung und Nötigung hielt Verteidigerin Christine Küpfer für tat- und schuldangemessen; neun Jahre Haft für versuchten Mord forderte Staatsanwältin Carolin Schandelmaier; auf lebenslänglich, ebenfalls für Mordversuch, plädierte Sylvia Schwaben als Nebenklage-Anwältin des Opfers. Sie verwies auf mehrere Handybotschaften des Angeklagten gegenüber seinen Kindern vor und nach der Tat. So sollte die Tochter ihre Mutter zur Rückkehr zu ihm bewegen, "oder ich vollende das, was ich angefangen habe".

Für sie war es nicht dem Täter zu verdanken, dass der Messerstich keine organischen Dauerschäden hinterließ, sondern der Umsicht des Opfers, das in ein öffentliches Gebäude geflohen war, und dem glücklichen Zufall, dass die Klinge lebenswichtige Organe knapp verfehlte.

Für Staatsanwältin Carolin Schandelmaier war der Messerangriff des Angeklagten, der schon Tage vorher vom mittleren Neckarraum nach Waldshut-Tiengen angereist war, wo seine getrennt lebende Ehefrau im Frauenhaus Zuflucht gefunden hatte, lang geplant. Er habe sie wiederholt mit dem Tod bedroht. Da der Gutachter keine Schuldunfähigkeit festgestellt hatte, gehe es um versuchten Mord.

"Geschockt" von diesen Strafanträgen plädierte Verteidigerin Christine Küpfer auf eine Bewährungsstrafe unter Auflagen. Sie sah weder versuchten Mord noch Totschlag, sondern lediglich eine gefährliche Körperverletzung durch den nicht vorbestraften Familienvater. Ihr Mandant habe nach dem ersten Stich bewusst von der Frau abgelassen und niemals ihren Tod gewollt. Der 47-Jährige, der selbst aus schwierigen Familienverhältnissen kommt, habe unter dem Druck seiner türkischen Familie um die Rückkehr seiner getrennt lebenden Frau gekämpft. Sein Hauptmotiv: "Er wollte seine Familie nicht verlieren." Der Angeklagte habe befürchtet, dass es seinem jüngsten Kind bei einem fremden Vater so gehen könnte wie einst ihm selbst.

Für das Gericht stand freilich außer Zweifel, dass der Verurteilte den Tod der Ehefrau wollte, nachdem diese unmissverständlich auf Trennung bestand. Dokumentiert war dies unter anderem durch drei Textnachrichten, die der Mann nach der Tat von seinem Handy absetzte und in denen er androhte, seine Absicht noch zu vollenden. Dass die Verletzungen der Frau nicht lebensgefährlich waren, sei nicht der Absicht des Täters zu verdanken. Auf einen weiteren Stich habe er verzichtet, weil er angesichts der alarmierten Justizwachtmeister fliehen musste.

Die Tat

Der Angeklagte aus Nordwürttemberg hatte am 4. Januar 2017 in Waldshut seine getrennt lebende Ehefrau aufgespürt und gestellt. Nach mehreren Fluchtversuchen rettete sich die Frau ins Gerichtsgebäude in der Bismarckstraße. Dort in der Eingangshalle verletzte er sie mit einem Messerstich, floh und wurde später in seinem Auto auf dem Chilbiplatz festgenommen.