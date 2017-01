Richtfest für zweiten Bauabschnitt des Matthias-Claudius-Hauses. Ab Herbst können die ersten Bewohner einziehen.

Anders als der Berliner Flughafen BER, die Elbphilharmonie in Hamburg oder die hiesige Stadthalle in der Friedrichstraße liegt auch der zweite Neubau des Matthias-Claudius-Pflegeheims im Zeit- und Budgetplan. Vor rund einem dreiviertel Jahr begannen die Arbeiten für den zweiten Teilabschnitt und am Freitag konnte bereits Richtfest gefeiert werden. Im Herbst sollen die ersten Bewohner in den Neubau ziehen. Ende des Jahres soll dann auch der Pfarrer-Kistner-Weg wieder für Fußgänger nutzbar sein.

Lucas Dürselen, stellvertretender Vorsitzender des Evangelischen Diakonievereins als Betreiber des Heims: "Das Leben als Nutzer einer Baustelle ist nicht leicht, weshalb wir uns auf ein normales Arbeitsklima freuen." Dürselen, der die Rede für den stimmlich angeschlagenen Dieter Zauft, Vorsitzender des Diakonievereins, hielt weiter: "Wir sind dankbar für die Realisierung."

Beim Richtfest dabei waren Vertreter aus Politik, Kirche, Diakonieverein, Architekten, Mitglieder des städtischen Spitalfonds, der auch Bauherr ist, Vertreter des Generalunternehmers Schleith, Baumeister, Vertreter aus dem Landratsamt und Oberbürgermeister Philipp Frank. Letzterer sagte in seiner Ansprache: "Die Frischzellenkur geht weiter." Nach Fertigestellung des MCHs wird es in der Stadt 200 Pflegebetten geben. Das MCH verfügt dann über 100 Betten. "Das sind zwar weniger als jetzt, aber das entspricht den gesetzlichen Anforderungen", erklärte OB Frank. Mit der neuen Landesheimbauverordnung, die nur noch Einzelzimmer zulässt, soll die Privatsphäre der Bewohner gesichert werden. Unter den Gästen war auch Martin Albers, der als langjähriger Oberbürgermeister der Stadt Waldshut-Tiengen das 14-Millionen-Euro-Projekt mit auf den Weg gebracht hat.

Dieser lobte nicht nur die Arbeit der Bauarbeiter, sondern hob das Engagement der drei Vorsitzenden des Diakoniervereins, Dieter Zauft, Lucas Dürselen, Heinz Jockers, hervor, die unter anderem an 47 Baubesprechungen teilgenommen haben. "Mit den schönen Pflegehäusern ist das Thema Pflege aber nicht erledigt, denn das ist eine Daueraufgabe", so Albers.

Finanziert wird der Neubau vom städtischen Spitalfonds, der Besitzer ist. Realisiert wird er von der Firma Schleith. Geschäftsführer Claus Schleith: "Das Projekt ist bisher sehr gut gelaufen." Damit ein Projekt erfolgreich ist, benötige man neben einer guten Planung auch ein starkes Vertrauensverhältnis aller Beteiligten.