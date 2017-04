Waldshut-Tiengen Martin Albers (CDU) beschreibt den Kreistag als 47 Leute mit unterschiedlichen Vorstellungen

Martin Albers (CDU) spricht über die Arbeit im Kreistag. Rund 20 Besucher sind bei dem Vortrag dabei. Auf dem Programm stehen ebenfalls ein Treffen mit Landrat Martin Kistler und die Besichtigung der Tiefgarage im Landratsamt, die im Katastrophenfall als Bunker genutzt werden kann.

"Im Kreistag sitzen 47 Leute mit unterschiedlichen Vorstellungen wie Politik funktionieren soll. Der Westen tickt anders als der Osten, der Wald anders als die Rheinschiene", sagte Martin Albers, Vorsitzender der CDU-Kreistagsfraktion. Er sprach im Landratsamt zu knapp 20, größtenteils aus CDU-Ortsverbänden kommenden Parteikollegen. Der CDU-Ortsverband Jestetten hatte das Treffen organisiert. Martin Albers informierte über die Aufgaben und die nicht immer einfache Arbeit im Kreistag, in dem mit viel Disziplin unterschiedliche Auffassungen zusammengeführt werden müssten.

Er bemängelte, dass die Vorsitzenden der einzelnen Fraktionen nicht immer gut zusammen arbeiten würden und zu wenige Frauen Mitglied wären. Die CDU stellt mit 19 Mitgliedern die größte Fraktion im Kreistag. Als wichtige Themen, die derzeit im Kreistag diskutiert werden, nannte er unter anderen die Spitälerfrage, die Biotonne, die Frage, ob die Wutöschinger Alemannenschule eine gymnasiale Oberstufe bekommen soll, die Elektrifizierung der Hochrheinbahnstrecke und den öffentlichen Personennahverkehr im Landkreis (ÖPNV).

Bei diesem Thema hier übergab er das Wort an Lothar Probst und Tina Nägele vom Amt für Wirtschaftsförderung und Nahverkehr, die die Situation des ÖPNV näher beleuchteten. Mehr als 20 000 Personen sind täglich mit dem WTV (Waldshuter Tarifverbund) unterwegs, rund sieben Millionen Euro zahlt der Landkreis jedes Jahr für den öffentlichen Nahverkehr. Teil der Informationsveranstaltung war auch ein Besuch bei Landrat Martin Kistler.

Mit Blick auf die Sperrung der Albtalstraße, hob Kistler hervor, dass das Landratsamt als untere Verwaltungsbehörde gewisse Vorgaben erfüllen müsse, andererseits aber auch auf kommunaler Ebene pragmatische Lösungen im Blick haben müsse. Eine Gratwanderung sei dies. Als große Herausforderung für das Landratsamtes nannte er die Gewinnung von Personal. Zum Abschluss besichtigten die CDU-Politiker noch den Kreistagssaal, der derzeit mit einem Kostenaufwand von rund zwei Millionen Euro saniert wird.

Außerdem unternahmen sie einen Gang durch den Untergrund des Landratsamts. Die Tiefgarage kann bei Katastrophen – wie beispielsweise einem atomaren Unfall oder Hochwasser – zum öffentlichen Schutzraum umfunktioniert werden und ein angrenzender Bunker von den Mitarbeitern des Landratsamts als autarke und sichere kommunale Führungsstelle und Schaltzentrale zur Koordinierung aller nötigen Maßnahmen genutzt werden.

Kreistag auf Tour

Die Sanierung des Kreistagssaals im Landratsamt Waldshut nutzen der Landrat und die Kreisräte, um auf Tour durch den Landkreis zu gehen. Der Kreistag kommt am Mittwoch, 5. April, 15 Uhr, zu einer öffentlichen Sitzung in der Oberlauchringer Halle zusammen, am 31. Mai tagt er in Jestetten und am 19. Juli in Wutach.