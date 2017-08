vor 7 Stunden dpa Waldshut-Tiengen Mann mit Beil in der Innenstadt unterwegs - Polizei nimmt 54-Jährigen fest

Am Dienstagnachmittag teilte ein Passant der Polizei mit, dass er soeben in der Innenstadt eine Person gesehen habe, die ein Beil aus einer Tasche zog und in Richtung Bahnhof ging. Zum Glück konnte die Polizei die Situation klären.