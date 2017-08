Waldshut-Tiengen Mann mit Axt in der Innenstadt unterwegs - Polizei nimmt 54-Jährigen fest

Ein 54 Jahre alter Mann hat in Waldshut-Tiengen am Hochrhein mit einem Beil Passanten erschreckt und Polizisten bedroht. Der unter einer psychischen Krankheit leidende Mann sei am Dienstagnachmittag mit dem Beil durch die Stadt gelaufen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Ein Passant alarmierte die Polizei.Als Beamte den 54-Jährigen stellten, ging dieser mit dem Beil auf sie zu. Er ließ sich demnach aber beruhigen und schließlich ohne Widerstand festnehmen. Wieso er mit dem Beil in der Stadt unterwegs war, konnte der Mann nicht erklären. Er kam in ein Krankenhaus. Das Beil wurde von der Polizei beschlagnahmt.