Waldshut-Tiengen Mann hantiert mit Teppichmesser: Schülerinnen fühlen sich im Zug bedroht

Nach einem Vorfall vom 18. Juli hat sich die Polizei mit einem Fahndungsaufruf an die Öffentlichkeit gerichtet. Zwei Schülerinnen haben sich in der Regionalbahn von Lauchringen in Richtung Basel von einem etwa 50 bis 60 Jahre alten Mann bedroht gefühlt.

Nach dem auffälligen Verhalten eines Mannes mit Teppichmesser in der Regionalbahn am 18. Juli sucht die Bundespolizei jetzt Zeugen. Anzeige erstatteten zwei Schülerinnen, die von Lauchringen nach Bad Säckingen zur Schule fuhren. Der Unbekannte sei gegen 9.10 Uhr in Tiengen eingestiegen. In Gegenwart einer der Schülerinnen habe der Mann offenbar mit einem neongrünen Teppichmesser hantiert, worauf das Mädchen in Waldshut ein Aussteigen aus dem Zug vorgetäuscht habe. In der Folge sei der Mann in ein anderes Abteil gewechselt und habe die zweite Schülerin auf gleiche Weise bedroht.

Die Bundespolizei gab folgende Beschreibung des Mannes: 50 bis 60 Jahre alt, etwa 170 bis 175 Zentimeter groß, dickliche Statur; spärliches weiß-graues Haar, weiß-grauer Dreitagebart; auffällige neongrüne Badeshorts, Flip-Flops, rotkariertes Hemd, darüber eine dunkle Fleecejacke; großer grauer Wanderrucksack; mit dunklem Tretroller unterwegs. Zeugen werden gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein unter der Telefonnummer 07628/805 90 zu melden.