Waldshut-Tiengen Männergesangverein Detzeln macht bei Chorwettbewerb mit

Der Männergesangverein Detzeln will beim Chorwettbewerb in Bruchsal sein Können testen. Karl-Heinz Müller wurde in der Hauptversammlung zum Ehrenmitglied ernannt.

Detzeln (boe) Der Männergesangverein Detzeln ist gut aufgestellt. Dies wurde bei der Hauptversammlung im Gemeindehaus in Detzeln deutlich. Ein Jahr mit vielen Aktivitäten liegt hinter dem Verein. Mit fünf Konzerten, neun weiteren Auftritten und sechs gesellschaftlichen Anlässen, waren die Mitglieder gefordert – und sie zogen alle mit, so Vorsitzender Bruno Limberger. Auch Chorleiter Jochen Stitz war mit seinen Sängern zufrieden. „Wir haben im vergangenen Jahr sehr schwere Literatur wie das Lied Landsknechts Trinkrunde angepackt und auch bewältigt. Dies gelingt nur, wenn die Organisation und die Kameradschaft im Verein stimmen und jeder weiß, was er zu tun hat.“

Der Männergesangverein beschloss an der Versammlung, sich einer neuen Herausforderung zu stellen. Der Chorwettbewerb in Bruchsal am 7. und 8. Oktober soll es sein. Dafür, so Jochen Stitz, muss gezielt geübt werden und auch der Probenbesuch muss stimmen. Daher wird es in diesem Jahr kein Konzert des Chors geben.

Karlheinz Nägele, stellvertretender Vorsitzender, konnte drei neue Sänger begrüßen (Ralf Bruchholz, Helmut Büche und Max Stich). Insgesamt hat der Chor 38 Sänger. Bester Probebesucher (100 Prozent) war Bruno Limberger. Willi Kunz, der seit 46 Jahren den Chor als Gönner unterstützt, überreichte ihm einen Zinnteller. Erfreuliches konnte auch Kassierer Josef Bächle berichten. Die Kasse verzeichnete wieder ein Plus. So wurden unter anderem 650 Euro aus dem CD-Verkauf eingenommen und 3360 Euro an Spenden.

Viele Sänger sind dem Verein über Jahrzehnte treu verbunden. So auch Karl-Heinz Müller, der seit 40 Jahren im Chor singt und auch 15 Jahre Schriftführer im Verein war. Bruno Limberger überreichte ihm dafür die Urkunde zum Ehrenmitglied sowie einen großen Präsentkorb.

In ihren Ämtern bestätigt wurden: Vorsitzender Bruno Limberger, Schriftführer Frank Koch und Beisitzer Öffentlichkeitsarbeit Hans-Joachim Klähn. Die Entlastung des Vorstandes und die Wahlen übernahm Ortsvorsteherin Ester Koch.