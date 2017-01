Gurtweil Männerchor Gurtweil mit frischen Akzenten

Durchschnittsalter der Mitglieder deutlich gesenkt. Das musikalische Jahresprogramm nun mit neuzeitlichem Repertoire. Eine Sänger- oder Bildungsreise ist für 2018 geplant

Gurtweil (sl) Eine Verjüngungskur durchläuft der Männerchor Gurtweil. Zum einen wurde durch Neuzugänge das Durchschnittsalter deutlich gesenkt und zum anderen erhielt das musikalische Jahresprogramm mit neuzeitlichem Repertoire auffrischende, dynamische Akzente. Diese für den Verein erfreuliche Erkenntnis wurde während der 95. Hauptversammlung vom Vorsitzenden Gerhard Hentzel seinen 18 Sängerkameraden und den vier anwesenden Ehrenmitgliedern Mut machend aufgezeigt.

Mit dem Sängermarsch „Lasst uns beim Wein fröhlich sein“ eröffneten die Männer mit ihrer Dirigentin Birgit Rogg zwar den Abend im Pater-Jordan-Haus, wirkten dann aber zunächst konzentriert beim Versammlungsprozedere mit, ehe dann später die Geselligkeit im Vordergrund stand. Zwar erreichen die 19 Aktiven ein hohes Gesamtalter von 1130 Jahren, und dennoch bewältigten sie zügig den Jahresrückblick und die Ausschau auf das Jahr 2017. Der Vorsitzende skizzierte die zurückliegenden Vereinsaktivitäten und wertete die fasnächtliche Oldie-Night, den Ausflug an den Bodensee und das wirkungsvolle Jahreskonzert als Höhepunkte des Vereinsjahres 2016. Mit einer Datenpräsentation beleuchtete Kassierer Otmar Schmid dann die weit über 100 Kassengeschäfte, die allerdings zu einem leichten Substanzverlust führten. Ein hohes Lob erhielt Otmar Schmid dann noch für seinen Probenbesuch. Als einziger schaffte er es, bei allen 44 bewerteten Proben und Anlässen dabei zu sein. Insgesamt waren die Sänger des Bassregisters mit 87 Prozent gegenüber den Tenören mit 79 Prozent fleißiger.

Nach einer stärkenden Vesperpause richteten die Aktiven den Blick in die Zukunft. Als Novum soll in diesem Jahr auf Wunsch des Vorsitzenden eine Art „musikalischer Sommernachtstraum“ wahr werden und für 2018 skizzierte Gerhard Hentzel eine noch größere Vision, die eine Sänger- oder Bildungsreise zum Inhalt haben wird.

Dirigentin Birgit Rogg lobte die Versammelten mit den schelmischen Worten: „Ihr seid die besten Männer, die ich habe.“ Sie schätzt die gute Leistung ihrer Sänger und die Kameradschaft nach den Proben. Insgesamt sei ein guter Trend im Männerchor Gurtweil zu beobachten, das Konzert wertete sie als „perfekt“ und auch der Sängerzuwachs in den beiden letzten Jahren sei erfreulich. Nach einem weiteren regen Meinungsaustausch wechselten die Versammelten in den geselligen Modus und setzten um, was sie eingangs sangen, nämlich „Lasst uns beim Wein fröhlich sein."