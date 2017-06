Gurtweil Männerchor Gurtweil entführt Pubikum zu Sommernachtsträumen

Rund 100 Besucher haben die Sommernachtsträume des Männerchors Gurtweil erlebt. Zahlreiche Sänger und Gruppen haben dabei das Publikum unterhalten.

Gurtweil (sl) „Sommernachtsträume“, so lautete der Titel des Liederabends, zu dem der Männerchor Gurtweil auf das Schulgelände der Grund- und Werkrealschule in Gurtweil einlud. Ein Traum wurde nicht nur für den Vorsitzenden Gerhard Hentzel wahr, der die Idee für den Liederabend hatte. Auch die über 100 Gäste erlebten einen musikalischen Sommerabend, der zum Träumen Anlass gab.

Bei sommerlich angenehmen Temperaturen erfreuten die Sänger des Männerchores unter Leitung ihrer Dirigentin Birgit Rogg, der Schulchor mit Karl Gremmelspacher und zwei Solo-Gruppen die Besucher. Die Männer brachten Chorlieder, Songs von Udo Jürgens, von den Beatles und den Rolling Stones zur Aufführung, sangen gemeinsam mit dem Schulchor den Kanon „Singen wir ein Lied zusammen“ und, verstärkt von vier Frauen des Kirchenchores, den Peter-Maffay-Titel „Ich wollte nie erwachsen sein“. Für eine musikalische Besonderheit sorgten auch Waldemar Werner mit dem Akkordeon und Matthias Bögle mit dem Alphorn und mit der Posaune. Beide ernteten reichlichen Applaus und werden auch beim Schwyzertagfest zu hören sein.

Ein Novum war diesmal auch das Angebot für die Gäste, die bekannten Lieder (Liederhefte waren auf den Tischen ausgelegt) einfach mitzusingen, was zwar unterschiedlich, aber teils auch intensiv genutzt wurde. Der musikalische Sommerabend fand großen Gefallen bei den Akteuren und den Gästen und dauerte für einzelne Besucher noch bis spät in den Abend hinein. So konnte der Liederabend zu Beginn des noch jungen Sommers „Sommernachtsträume“ auslösen und er bereitete allen Beteiligten Spaß und Freude.