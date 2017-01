Lob für gute Zusammenarbeit: Waldshuter Justiz blickt gemeinsam auf das Jahr 2016 zurück

Beim traditionellen Neujahrsempfang haben die Waldshuter Gerichte, Staatsanwaltschaft, Anwaltverein und Justizvollzugsanstalt Bilanz gezogen und ein Blick in die Zukunft gewagt. Das Gefängnis wird der Stadt demnach einige Jahre erhalten bleiben.

Waldshut – Ungewohnt stimmungsvoll ging es am gestrigen Freitag im Amtsgericht in Waldshut zu. Statt mit Angeklagten und Zeugen nahmen Justizvertreter der Gerichte, der Staatsanwaltschaft, der Rechtsanwälte und des Justizvollzugsdienstes mit zahlreichen Kollegen aus der Schweiz und Gästen aus Politik und Polizei im Verhandlungssaal Platz. Beim traditionellen Neujahrsempfang blickten sie gemeinsam auf das Justiz-Jahr 2016 zurück und wagten einen Ausblick in die Zukunft.

Gericht: Nachdem Wolfgang Eißer als Präsident des Landgerichts in den Ruhestand gegangen ist, konnte Hans-Joachim Weber als Vizepräsident dessen Nachfolger unter den Gästen begrüßen. Wolfram Lorenz, bisheriger Direktor des Amtsgerichts Lörrach, wird diese Stelle antreten. Neben Strukturänderungen beispielsweise durch die Notariats-Reform und angespannte Personalsituationen an den Gerichten ging Hans-Joachim Weber speziell auf einen Vorfall im Gerichtsgebäude Anfang dieses Jahres ein. Dabei verletzte ein Mann seine von ihm getrennt lebende Frau durch einen Messerstich. „Wir müssen darüber nachdenken, wie die Sicherheit unserer Kunden und des Personals erhöht werden kann. Und sollten uns als Strafrichter auch mit den Opfern und nicht nur den Tätern beschäftigen“, sagte er.

Lambert Krause, Vorsitzender des Anwaltvereins Waldshut, ging in seiner Rede darauf ein, „wo bei uns Anwälten der Schuh drückt.“ Man müsse mit Kreativität auf die Konkurrenz durch das Internet reagieren, da Mandanten im außergerichtlichen Bereich dort viele Antworten kostenlos und rund um die Uhr bekämen. Zudem wies Krause darauf hin, dass durch die moderne Technik eine Kanzlei heutzutage nicht mehr zwingend nötig sei. Noch würden nur wenige Anwälte darauf reagieren, doch eigentlich brauche es nur noch ein Besprechungszimmer und Home-Office. „Es führt kein Weg an der Technik vorbei“, betonte er. Justizvollzugsdienst: „Nach der Planung des Justizministeriums dürfte hier keiner der Justizvollzugsanstalt Waldshut mehr sitzen“, sagte Anstaltsleiterin Ellen Albeck. Nach ersten Planungen hätte das Gefängnis bereits vor fünf Jahren geschlossen werden sollen. Sie könne nur die Informationen weitergeben, die sie selbst erhalte. Demnach stehe die Zusage noch, wonach die JVA Waldshut erst schließt, wenn der Gefängnis-Neubau in Rottweil abgeschlossen ist. Die Planung gehe derzeit von Mitte bis Ende der 2020er-Jahre aus. Das sei euphorisch geplant, so die Meinung von Albeck: „Wir werden also noch eine Weile erhalten bleiben.“

