Waldshut-Tiengen Lions-Präsident Jochen Seipp: "Lokale Hilfe steht im Mittelpunkt"

Auf einen Kaffee mit...Jochen Seipp, der als neuer Präsident den Lions Club Waldshut ein Jahr lang leitet. Im Interview spricht er über die Aufgaben des Clubs und verrät, wie er seine Präsidentschaft gestalten will.

Herr Seipp, wie sind Sie eigentlich ein "Lion" geworden?

Zwei Mitglieder des Clubs haben mich der Mitgliederversammlung zur Aufnahme vorgeschlagen. Einfach eintreten kann man nicht. Ich kannte die Tradition der Serviceclubs aber schon. Mein Vater ist Rotarier und hat mich gelegentlich zu Veranstaltungen mitgenommen. Mir gefällt es im Lions Club sehr, weil ich aktive, interessante Menschen treffe, die miteinander eine bereichernde Zeit verbringen und denjenigen helfen, die es im Leben weniger gut haben.

Oft heißt es, Serviceclubs helfen da, wo staatliche Hilfe nicht hinreicht.

In Deutschland gibt es ein sehr gutes soziales Netz, aber manchmal ist schnelle unbürokratische Hilfe gefragt. Zum Beispiel wie vergangenes Jahr für Levin, ein schwerbehindertes Kind aus Bonndorf, das ein besonderes Gerät für das tägliche Muskelaufbautraining brauchte. Wir haben kurzfristig die Finanzierung mit übernommen. Lokale Hilfe steht bei uns im Mittelpunkt. Wir unterstützen aber auch Projekte von Lions International, wie zum Beispiel den Wasserfilter "Paul", der in vielen Ländern der Welt in der Not- und Katastrophenhilfe zum Einsatz kommt und Menschenleben rettet. Unsere durchschnittliche Spendensumme im Jahr beträgt rund 30 000 Euro.

Passt es in die Zeit, dass sie ein reiner Männerclub sind?

Lions wurde vor 100 Jahren von Geschäftsmännern in Chicago gegründet. Damals war es ein reiner Herrenclub. Mittlerweile haben alle Serviceclubs die Satzung geändert. So ist der Lions Club Bad Säckingen zum Beispiel ein aktiv gemischter Club. Bei uns sind zwei Drittel aller Club-Anlässe mit Partnerinnen.

Wie möchten Sie Ihre Präsidentschaft gestalten? Ein Jahr ist nicht lang.

Wichtig sind mir Kommunikation und Offenheit. In unserem hektischen Alltag tauschen wir uns alle zu wenig miteinander aus. Dadurch entstehen Missverständnisse und Probleme, angefangen vom Kleinen in der Familie bis hin zum Großen in der Weltpolitik. Wenn wir stets versuchen, miteinander zu sprechen, ist es leichter, Verständnis füreinander aufzubringen und Menschlichkeit aufzubauen. Dies gilt auch für uns im Lions Club. Ich freue mich deshalb sehr auf unsere Herbstausfahrt nach Blois, wo wir unsere französischen Lions-Freunde treffen und auf unseren Sonntagsbruch mit dem Schweizer Lions Club im Fricktal. Besonders am Herzen liegt mir der KiRoLi-Gedanke, also die Zusammenarbeit vor Ort am Hochrhein von Kiwanis, Rotary und Lions. Wir sind stets im freundschaftlichen Austausch verbunden.

15 Veranstaltungen zähle ich allein bis zur Halbzeit ihrer Präsidentschaft, vier davon sind als sogenannte Activity-Veranstaltungen markiert, was heißt das?

Viele glauben, dass wir unsere Charity-Projekte über die Jahresbeiträge der Mitglieder finanzieren. Diese Beiträge reichen im Prinzip lediglich für die Deckung der laufenden Verwaltungskosten. Durch Activity-Veranstaltungen sammeln wir Spenden. Zum Beispiel Anfang August, da sind wir von unserem Mitglied Frank Porten in den Landgasthof in Tiefenhäusern eingeladen. Wir sagen aber nicht einfach Danke für Speis und Trank, sondern sammeln am Ende des Abends freiwillige Spenden ein. So kommen Mittel für den guten Zweck zusammen. In meiner Funktion als Präsident richte ich Anfang 2018 nach dem gleichen Muster den sogenannten Präsidentenabend aus. Ich freue mich bereits sehr darauf. Klassische Activities sind auch Geburtstagseinladungen von Mitgliedern: der Einladende bittet um Spenden anstatt von Geschenken. Derjenige, der eine Activity veranstaltet, kann ein bestimmtes Spendenprojekt vorschlagen, welches dadurch unterstützt werden soll oder er gibt es frei und wir entscheiden gemeinsam.

Können Sie ein Beispiel für ein solches Projekt nennen?

Eines unserer laufenden Projekte ist Lions Quest, bei dem wir zweitägige Seminare für Lehrer finanzieren, in denen sie gezielte Methoden erlernen, wie der Charakter und das Selbstvertrauen von Schüler und Schülerinnen auf dem Weg ins Erwachsenendasein gestärkt werden kann. Unser Mitglied Stefan Ruppaner, Leiter der Wutöschinger Gemeinschaftsschule, schwärmt von diesem Projekt, es kommt bei der Lehrerschaft sehr gut an.

Wo treffen sich die "Lions" denn immer?

Wir treffen uns in der Regel zweimal im Monat in den Hubertusstuben oder der Georgsklause bei unserem Clubmitglied Frank Porten in Höchenschwand. Dazu kommt das ein oder andere Treffen außerorts, wie zum Beispiel in der vergangenen Woche. Wir waren zu Besuch beim Sport-Club in Freiburg, wo uns Präsident Fritz Keller persönlich für einen Vortrag empfing.

Sie sagten vorhin, Lions International ist 100 Jahre alt, feiern Sie das nicht?

Doch, wir feiern aber nicht uns, sondern den Gedanken zu helfen. Dies tun wir mit Charity-Veranstaltungen bis Ende des Jahres. Dabei engagieren wir uns für die globalen Lions-Projekte Hunger, Umwelt, Jugend und Augenlicht, besonders auf lokaler Ebene. Gefeiert wird an der großen Jubiläumsgala aller Lions-Clubs aus Südbaden in Eimeldingen und natürlich tun wir dies zusammen mit unseren Lions-Damen.

Zur Person

Jochen Seipp (41) ist aufgewachsen und wohnhaft in Waldshut-Tiengen. Er ist studierter Betriebswirt und arbeitete unter anderem bei der Metro Group in Düsseldorf, bevor er als Geschäftsführer in den Familienbetrieb "Seipp Wohnen" einstieg. Er ist verheiratet und hat eine Tochter. Seit 2013 ist er Mitglied des Lions Club Waldshut, seit 1. Juli 2017 Präsident. Der Lions Club ist, wie der Rotary Club Waldshut-Säckingen und der Kiwanis-Club Waldshut-Tiengen, ein Serviceclub. Die 49 Lions-Mitglieder pflegen die Gemeinschaft und bringen sich nach dem Motto "We Serve – Wir dienen" mit karitativen Projekten in die Gesellschaft ein.