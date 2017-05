Waldshut-Tiengen Lesung auf Hochdeutsch und Alemannisch

Heidi Knoblich liest aus ihrem neuen Roman "Tanz auf dem Wind". Die Geschichte erzählt den Werdegang eines bedeutenden Orgelbauers.

Tiengen (til) An diesem Abend war es gut, wenn man die alemannische Sprache beherrschte. Denn – so bekannte Autorin Heidi Knoblich freimütig – „Hochdütsch is für mi wie Stelzelaufe, alemannisch dagege wie Barfußlaufe.“ Sie las in den Schwarzenbergsälen in Schloss Tiengen aus ihrem neuen Roman „Tanz auf dem Wind“ vor. Vorher hatte Karin Wolfer vom Verein Freunde Schloss Tiengen den knapp 30 Zuhörern die bekannte Autorin, Erzählerin und Journalistin aus Zell am Wiesental vorgestellt, die sich in ihren Romanen vor allem mit dem Schwarzwald, den Leuten und ihrer Sprache befasst.

Doch zunächst mal spricht Heidi Knoblich über das Wesen der Schwarzwälder im allgemeinen und über einen ganz speziellen Schwarzwälder: den berühmten Orgelbauer Ignaz Blasius Bruder (1780 – 1845) aus Waldkirch, der eine ganze Musikwerkmacher-Dynastie gründete und zum Thema ihres neuen Buches wurde. „Doch ich wollte kein Sachbuch schreiben“, so die Autorin, „sondern einen Roman. So habe ich meine eigene Fiktion gefunden – mit einer Rahmenhandlung und mit Liebe und Gefühl“. So kommt zu der Ehefrau des Künstlers, mit der er 15 Kinder hatte, noch eine zarte Liebesgeschichte zu der jungen Barbara Disch hinzu, die er bereits zweieinhalb Monate nach dem Tod seiner Frau Anna Maria heiratet.

Aus deren Sicht schreibt sie ihren Roman. Man staunt mit ihr über die musikalischen Kunstwerke, die Ignaz Blasius Bruder erfindet: seine Drehorgeln und Spieluhren, die Vogelorgel oder die Bährenführerorgel. Und vor allem über seine meisterlichen Figuren, die sich zur Musik bewegen und von denen er Barbara Disch eine widmet – die kleine Dame im roten Kleid. Man erfährt von den leidenschaftlichen Gefühlen, die Barbara Disch erlebt, von den zarten Annäherungen des Künstlers (genannt „der Uhrennazi“) und von ihrer Enttäuschung, als er die andere Frau heiratet: „Alles war kaputt gegangen!“ Doch es folgt ein Happy-End. In temperamentvollem Wechsel liest Heidi Knoblich hochdeutsch und plaudert dann wieder alemannisch, erklärt das Geschehen und blendet dabei damalige politische Verhältnisse mit ein. Ein konzentriertes Publikum dankte ihr für diese sehr persönliche Sicht einer historischen Persönlichkeit.