Waldshut-Tiengen Leistungswettbewerb der Handwerkskammer: Knifflige Aufgaben für Schreiner, Maler und Elektriker

Beim Leistungswettbewerb der Handwerkskammer Konstanz in der Bildungsakademie Waldshut haben sich Maler, Elektriker und Schreiner kniffligen Aufgaben gestellt. Wer eine Runde weitergekommen ist und nun bei den Landesmeisterschaften antritt, erfahren Sie hier.

Kreis Waldshut – Drei Branchen, drei Herausforderungen, drei Sieger. Beim Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks maßen sich frischgebackene Gesellen aus dem Bezirk der Handwerkskammer Konstanz in ihrem theoretischen und praktischen Können in der Bildungsakademie Waldshut. Den ganzen Samstag über hatten neun Maler, zehn Elektriker und zehn Schreiner Zeit, um in ihrem Metier eine vorgegebene Aufgabe zu meistern. Erfahrene Prüfer des jeweiligen Handwerks bewerteten die Arbeiten zum Schluss nach verschiedenen Kriterien, wie Sauberkeit, Präzision, Funktionalität und Optik. Zum Schluss nahmen 29 junge Gesellen teil, davon neun Maler, zehn Elektriker und zehn Schreiner der Innungen Hochrhein, Rottweil, Tuttlingen, Schwarzwald-Baar und Westlicher Bodensee. Für die Sieger geht der Wettbewerb weiter, denn schon bald werden sie an den baden-württembergischen Landesmeisterschaften gegen die Sieger der anderen Handwerkskammern des Landes antreten. Wer dort als Sieger hervorgeht, darf sich gegen andere Landessieger auf Bundesebene messen.

Diese Aufgaben mussten die Gesellen meistern