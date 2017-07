Waldshut-Tiengen Lehrerinnen schreiben Buch: Krabbe Karle zeigt, was Inklusion ist

Silja Rastetter und Franziska Rombach-Schneider, Lehrerinnen der Johann-Peter-Hebel-Schule in Tiengen, haben ein Kinderbuch zum Thema Inklusion geschrieben. Im Unterricht an der Hebel Schule kommt das Buch mit Krabbe Karle in der Hauptrolle gut an.

Tiengen – Eine Krabbe namens Karle ist seit einiger Zeit an der Johann-Peter-Hebel Grundschule in Tiengen bestens bekannt. Karle ist die Titelfigur eines Buches, das die Lehrerinnen Silja Rastetter und Franziska Rombach-Schneider zum Thema Inklusion geschrieben haben. Die beiden Lehrerinnen unterrichten an der Hebel Schule auch Inklusionsklassen. „Wir haben gemerkt, dass der zentrale Punkt ist, den Kindern zu vermitteln, dass sie verschieden sind, aber alle dazu gehören“, sagt Franziska Rombach-Schneider.

Als die Lehrerkolleginnen und Freundinnen im Sommer 2015 Urlaub in Norwegen machten, sahen sie in einer Bucht Krabben, von denen die ein oder andere ein Handicap hatte. Damit war die Idee für eine Geschichte im Dienste der Inklusion geboren. Das erste Kapitel schrieben sie noch im Urlaub. Die Lehrerinnen erzählen in ihrem Buch die Abenteuer von Krabbe Karle, der auf Artgenossen trifft, die etwas anders als er sind, zum Beispiel nur eine Schere haben oder blind sind. Karle lernt sie kennen und schätzen und erfährt Hilfsbereitschaft und Gemeinschaft.

Das Buch kam bei den Schülern gut an. „Es war toll, die Kinder haben sofort von sich aus die Situation der Krabben und das was Karle erlebt, auf Menschen übertragen“, erzählt Silja Rastetter. Das Buch ist mittlerweile mehr als eine Geschichte, die das Miteinander in den Klassen fördert. Für das Sommerfest Ende Juni haben die Schüler beispielsweise Dekomaterial mit Krabbenmotiven gebastelt und Karle war „Held“ eines Schattentheaters. Außerdem haben Silja Rastetter und Franziska Rombach- Schneider ihr Buch aufbereitet. Es liegt jetzt in drei Niveaustufen vor, so dass es auch als Unterrichtsmaterial genutzt werden kann, zum Beispiel für Lese- oder Verständnisübungen.

Bilder hat es bislang keine, aber ein Vater, dessen Kind die Hebel Schule besucht, wird es möglicherweise illustrieren. Dann würde auch über die Veröffentlichung in einem Verlag nachgedacht werden. Eine Fortsetzung von Karles Abenteuern schließen die beiden Lehrerinnen ebenfalls nicht aus. Ihren nächsten Norwegen-Urlaub haben sie zumindest schon fest eingeplant. Schulleiter Frank Intlekofer freut sich über das Engagement der beiden Lehrerinnen. Nach seiner Aussage wird es kommendes Schuljahr an der Johann-Peter-Hebel Schule wieder eine neue Erstklässler- Inklusionsklasse geben. Voraussichtlich sechs bis acht Kinder, die im Zuge von geistigen oder körperlichen Beeinträchtigungen oder aufgrund sonstiger Lernbehinderungen sonderpädagogischen Förderbedarf haben, werden sie besuchen.

Die Schule

Die Grundschule in Tiengen zählt insgesamt rund 190 Schüler. Eine erste und eine zweite Klasse wird derzeit inklusiv, das heißt in der Regel in Lehrer-Doppelbesetzung, beschult. Insgesamt zwölf Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf besuchen diese beiden Klassen. Unter den insgesamt 16 Lehrkräften sind zwei Sonderpädagogen. Seit August 2015 gilt in Baden-Württemberg ein inklusives Schulgesetz, das Eltern von Kindern mit Behinderung ein Wahlrecht einräumt: Sie können selbst entscheiden, ob sie ihr Kind in eine Sonder- oder eine Regelschule schicken.