WaldshutTiengen Lautten Compagney Berlin fasziniert mit fesselndem Spiel

Die Lautten Compagney Berlin hat den Besuchern des Konzertes in der Versöhnungskirche ein einzigartiges Konzert mittelalterlicher Prägung beschert.

Waldshut (jos) Zum Ausklang eines lichtüberfluteten noch winterlichen Sonntagnachmittages lud die Lautten Compagney Berlin in die evangelische Versöhnungskirche nach Waldshut ein. Neun engagierte Musiker boten ein in dieser Art wohl einzigartiges Konzert mittelalterlicher Prägung. Während die Sonne sich draußen in der Natur stimmungsvoll verabschiedete, schuf eines der kreativsten deutschen Barockensembles im Inneren des akustisch bestens disponierten Kirchenraumes eine Fortsetzung des lichtvollen Tages mit Musik und rhythmischen Klängen. Damit überbrückten die Musiker fantasievoll etwa vier Jahrhunderte und ließen den Zuhörer oft im Unklaren, wo er sich wohl gerade befinden möge.

Die ersten 40 Minuten des Programmes verstrichen wie im Fluge und die einzelnen Werke von Philipp Glass (geboren am 31. Januar 1937), der just heute sein 80. Lebensjahr vollendet, und Tarquinio Merula (1595 bis 1665), die in kontinuierlicher Abwechslung erklangen. Die Darbietung ließ die Grenzen zwischen Raum und Zeit verwischen und demonstrierte die mögliche Aktualität von Musik der Renaissance sowie die Fähigkeit moderner Komponisten, sich in alter Musik zurechtzufinden.

Nach einer genialen Idee von Wolfgang Katschner musizierten die Mitglieder der Lautten Compagney Berlin voller Spielfreude ihr wohl erfolgreichstes Projekt "Timeless". Für dieses Projekt erhielten sie 2010 den renommierten Klassikpreis "Echo", dessen Beliebtheit bei Künstlern und Publikum bis heute ungebrochen fasziniert, beflügelt und inspiriert.

Nach der Pause entführte das immer abwechslungsreicher agierende Ensemble das Publikum ausnahmslos in eine andere Welt, in einen Kosmos aus Klängen, in dem sich Gegenwart und Vergangenheit vereinigten und ein Hauch von Faszination den Kirchenraum erfüllte.

Unwirklich stimmungsvolle Marimbaphonklänge, atmosphärisch dichte Saxophonklänge, ein fesselndes Spiel mit Akustik, Rhythmus und Klang boten jederzeit ein harmonisch geprägtes Miteinander, das jedem Anwesenden bestätigte, die reizvollste Alternative der verschiedensten Sonntagsnachmittagsgestaltungsmöglichkeiten gewählt zu haben.