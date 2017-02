Lauchringen Lauchringer Kunstliebhaber stellt Buch über regionalen Expressionisten vor

Er ist ein vergessener Künstler: Der 1886 in Bonndorf geborene Karl Friedrich Zähringer hat unzählige Aquarelle, Holzschnitte und Radierungen geschaffen. Jetzt hat der Kunstkenner Günter Hoffmann ein Buch über den früh verstorbenen Zähringer herausgebracht.

Lauchringen/Wehr (eli) Günter Hoffmann aus Lauchringen, ein ausgesprochener Kunstkenner und -liebhaber, hat es sich zur Aufgabe gemacht einen vollkommen vergessenen Künstler aus der Versenkung zu holen – Karl Friedrich Zähringer.

Hoffmann bezeichnet Zähringer als einen "Expressionisten vom Feinsten". Zeichnungen, Illustrationen, Aquarelle, weit über hundert Holzschnitte und ungefähr 60 Radierungen hat Zähringer geschaffen. In seinem Buch finden sich viele Werke des Künstlers, mit detaillierten Erklärungen zum Bildnis und der Technik. "Karl-Friedrich Zähringer 1886 – 1923 ein vergessener Künstler vom Hochrhein" ist ein sehr aufschlussreiches Buch über den Künstler und seine Werke.

Karl Friedrich Zähringer wurde am 24. Mai 1886 in Fützen/Amt Bonndorf geboren. Bereits 1903 machte sich im Alter von erst 17 Jahren eine Lungenerkrankung bemerkbar. Im Jahr 1905 begann er eine Ausbildung zum Möbelzeichner an der Kunstgewerbeschule in Karlsruhe. Das erneute Auftreten seiner Lungenerkrankung hinderte ihn daran, den erlernten Beruf auszuüben. So kam Karl Friedrich auf den Weg des Freien Künstlers.

Ab 1912 lebte er aus gesundheitlichen Gründen in Davos. Dort lernte er auch seine spätere Frau Katharina kennen. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs musste er als deutscher Staatsangehöriger die Schweiz verlassen. Nach der Hochzeit am 17. Juli 1919 wohnte das Ehepaar in Murg bei den Eltern von Karl Friedrich Zähringer. Nach nur zwei Jahren Ehe verstarb Katharina im Alter von erst 34 Jahren. Der Verlust seiner Ehefrau bewirkte bei Zähringer einen seelischen Zusammenbruch. Er lebte vorübergehend in den Luftkurorten Todtmoos und Badenweiler. Am 26. Oktober 1923 starb Karl Friedrich Zähringer im Alter von 37 Jahren.

Günter Hofmann: "Karl Friedrich Zähringer (1886 – 1923) ein vergessener Künstler vom Hochrhein", 150 Seiten; erschienen in Books on Demand. 17,99 Euro. Das Buch ist im Buchhandel oder bei Günter Hoffmann, 07741/684332, E-Mail: (hoffmann@c-b-consulting.de).