Gurtweil Langsam fahren angesagt: In Gurtweil gibt es bald wieder Tempo 30

Seit einem Jahr gibt es in der Gurtweiler Rathausstraße keine Tempo-30-Zone mehr. Sie wurde damals vom Regierungspräsidium aufgehoben. Ein Lärmaktionsplan hat nun ergeben, dass es in der Schlüchttalstraße wohl laut genug ist, für eine Beschränkung. Diese wird von der Verwaltung vorangetrieben. Doch auch in der Rathausstraße muss bald langsam gefahren werden.

Gurtweil bekommt wieder Tempo 30 – zumindest teilweise. Nachdem das Regierungspräsidium das in der Rathausstraße 2012 eingeführte Tempolimit vor einem Jahr aufhob, regte sich Widerstand der Anwohner. Zu gefährlich, zu laut, waren ihre Hauptargumente. Die Stadt gab einen Lärmaktionsplan in Auftrag, der nun im Gemeinderat genauer vorgestellt wurde. Er besagt: Es ist laut in der Rathausstraße, aber wohl nicht laut genug für eine Geschwindigkeitsbeschränkung aus Lärmschutzgründen.

Anders sieht es in der Schlüchttalstraße aus. Hier weist die Lärmkarte des mit der schalltechnischen Untersuchung beauftragten Freiburger Büros Werte von mehr als 70 dBA (also die tatsächlich wahrgenommene Lautstärke) am Tag aus. Dies entspricht in etwa dem Geräusch, das ein Staubsauger in einem Meter Entfernung verursacht. „Im Bereich der Schlüchttalstraße gibt es eine so hohe Lärmbetroffenheit, dass die Grundlage für eine Beschränkung gegeben ist“, erklärte der zuständige Ingenieur Alexander Colloseus. Vom Kreisverkehr bis zum Ortsausgang in Richtung Kaitle könnte also Tempo 30 eingeführt werden. Dies muss vom Regierungspräsidium genehmigt werden. „Hier steht nun noch ein sehr aufwändiges Verfahren an, bevor es dem Regierungspräsidium zur Entscheidung vorgelegt werden kann“, erklärt Fabian Prause vom städtischen Ordnungsamt das Vorgehen. Diesen weiteren Schritten hat der Gemeinderat mit einer Enthaltung zugestimmt.

Doch auch in der Rathausstraße muss bald langsam gefahren werden, allerdings aus Sicherheits- und nicht aus Lärmschutzgründen. Vermutlich von der Einmündung der Schlüchttalstraße bis zum Ende der Schlossmauer sollen die Schilder mit der großen 30 stehen. Dies ist aufgrund der angrenzenden Schule und des Behinderten-Wohnheims auch ohne Genehmigung möglich. „Die Anordnung auf 30 Stundenkilometer bezieht sich nur auf die Betriebszeiten von Schule und Caritas“, betont Prause. Wann die Begrenzung umgesetzt wird, ist noch unklar. Zunächst müssen durch das Tiefbauamt die entsprechenden Schilder bestellt werden.

Ein Vorschlag, mit dem die Ratsmitglieder einverstanden waren. Harald Würtenberger (Freie Wähler): „In der Rathausstraße Tempo 50, in der Schlüchttalstraße 30 – das beißt sich. Wenn wir die 300 Meter Geschwindigkeitsbegrenzung vor der Schule und dem Caritas-Wohnheim großzügig ausreizen, reicht sie bis kurz vor die Serpentinen, da kommt eh keiner mit 50 durch.“ Alfred Scheuble (Freie Wähler) hielt ein leidenschaftliches Plädoyer für das Tempolimit in Gurtweil. Er war wie auch Sylvia Döbele und Claudia Hecht (SPD) der Meinung, mit der neuen Anordnung im unteren Bereich der Rathausstraße nun noch einmal beim Regierungspräsidium vorzufühlen: „Es macht keinen Sinn, nur auf der halben Rathausstraße Tempo 30 zu haben“, sagte Döbele. Axel Knoche betonte dagegen: „Wir hatten schon auf der ganzen Straße Tempo 30, das hat das Regierungspräsidium nicht ohne Grund kassiert. Es gibt keine rechtliche Grundlage, die die Einführung hergibt.“ Dem schloss sich auch OB Frank an und bilanzierte: „Nicht alles was recht ist, ist auch gerecht.“

Lärmaktionsplan

Grundlage für die Festlegung von Lärmbelastungen sind schalltechnische Untersuchungen. Diese erfolgten in der Schlüchttalstraße, Tiengener Straße und Rathausstraße. Hierbei wird der Lärm nicht gemessen, sondern mit verschiedenen Vorgaben berechnet, um trotz beispielsweise Wind oder Verkehrsschwankungen einheitliche Werte zu erhalten.