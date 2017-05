Waldshut-Tiengen Landkreis will in den Klimaschutz investieren

Landkreis will in den Klimaschutz investieren

Der Verein "Klimapartner Oberrhein" will den Weg ebnen. Zwei Experten schildern den Kreisräten des Umweltausschusses die Wege, an Beratung und Fördergeld heran zu kommen.

Kreis Waldshut (hjh) Der Landkreis will in den Klimaschutz investieren und hofft dabei auf großzügige Fördermittel des Landes. Profitieren sollen auch kleine und mittlere Unternehmen. Zwei Experten schilderten den Kreisräten des Umweltausschusses die Wege, an Beratung und Fördergeld heran zu kommen.

Der Landkreis Waldshut ist dem European Energy Award (EEA) und dem Verein Klimapartner Oberrhein beigetreten. Der EEA ist ein Zertifikat der Europäischen Union und ein Pro-gramm für umsetzungsorientierte Energie- und Klimaschutzpolitik in Gemeinden und Landkreisen. Dem Klimapartner-Verein gehören rund 100 Mitglieder an, darunter Kommunen. Der Verein hilft beim Stellen von Förderanträgen und berät bei der Umsetzung.

Vor dem Umweltausschuss schilderten Robin Grey, Geschäftsführer der Klimapartner, und Jan Münster von der Energieagentur Lörrach die Rolle des Netzwerkes. Bei der Beratung von Firmen etwa werden alltägliche Prozesse mit Energie analysiert, wird aber auch bei der Umsetzung von Maßnahmen geholfen.

Für einige Kreisräte blieben die Vor-träge "ziemlich abstrakt", so Kreisrätin Antonia Kiefer, Grüne. "Die Fördertöpfe von Land, Bund und EU sind randvoll, es fehlt an kompetenten Empfängern", meinte Robin Grey. Erhard Graunke (FDP) sieht Möglichkeiten auch für Landwirte, Karin Rehbock-Zureich (SPD) die Chance, Einsparpotentiale zu erkennen.