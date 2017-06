Bad Säckingen Landgericht stellt Verfahren ein: 57-Jähriger muss 1000 Euro an gemeinnützige Einrichtung zahlen

Landgericht Waldshut stellt Verfahren gegen einen 57-Jährigen gegen die Zahlung von 1000 Euro an gemeinnützige Einrichtung ein. Der 57-Jährige soll damals gegen ein Kontaktverbot gegenüber seiner ehemaligen Lebensgefährtin verstoßen haben.

Waldshut /Bad Säckingen (sus) Das Verfahren gegen einen 57-jährigen Angeklagten aus Bad Säckingen, das bereits im Dezember 2016 am Amtsgericht Bad Säckingen verhandelt worden war, gegen einen Mann, der sich nicht damit abfinden konnte, dass die langjährige Beziehung zu seiner damaligen Lebensgefährtin beendet war, wurde am Landgericht Waldshut gegen die Zahlung von 1000 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung eingestellt.

Der 57-Jährige soll damals gegen ein Kontaktverbot gegenüber seiner ehemaligen Lebensgefährtin verstoßen haben, und ihr gedroht haben sie öffentlich als Hure anzuprangern, wenn sie sich weigere mit ihm über die Beziehung zu reden, strafbar als Verstoß gegen das Gewaltschutzgesetz und Nötigung. Der 57-Jährige war in erster Instanz vom Amtsgericht Bad Säckingen freigesprochen worden. Die Staatsanwaltschaft, die damals eine Geldstrafe von 1250 Euro gefordert hatte, war dann gegen das Urteil in Berufung gegangen. Eigentlich sei es nicht üblich das Verfahren einzustellen, wenn der Angeklagte bereits vorbestraft sei, so wie in diesem Fall, erklärte Direktor am Landgericht Marc Gerster. Allerdings sei einerseits die Schuld relativ gering und es anderseits im Interesse aller Beteiligten, das Verfahren ein für alle Mal zu beenden. Der Angeklagte hatte sich zunächst skeptisch gegenüber dem Vorschlag des Vorsitzenden Richters gezeigt und überhörte auch die Bitte seiner ehemaligen Lebensgefährtin, die erneut als Zeugin geladen war, das Verfahren zu beenden, gab aber dann nach. „Zeigen Sie, dass Sie einen Streit beenden können“, hatte ihn der vorsitzende Richter ermuntert.

Erneut gab der Angeklagte dann weitschweifig Auskunft über das Geschehene. Er habe nie das Gefühl gehabt, die Beziehung sei zu Ende, vor allem, weil seine ehemalige Partnerin immer wieder den Kontakt zu ihm gesucht hätte, ihn eingeladen und umarmt hätte. Er vermute, dass ihr neuer Lebensgefährte hinter dem damaligen Kontaktverbot gesteckt habe. Dieser fürchte, dass er über gewisse illegale Machenschaften auspacken könnte und wollte ihn aus dem Weg räumen.

Natürlich seien die zahllosen, täglichen, unflätigen Anrufe und Beschimpfungen seinerseits nicht in Ordnung gewesen, räumte der Angeklagte dann ein; er sei eben sehr emotional. Seit der letzten Gerichtsverhandlung habe er aber keinen Kontakt mehr zu seiner Ex und das solle auch so bleiben. Er sei inzwischen auch umgezogen.