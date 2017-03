Waldshut Kupferdiebe an der Chilbi-Sporthalle

Unbekannte Täter haben an der Chilbi-Halle auf einer Länge von 16 Metern Kupferbleche abmontiert und gestohlen. Zur Schadenshöhe gibt es noch keine Informationen.

Von der Rückseite der Sporthalle am Chilbiplatz in Waldshut wurden auf einer Länge von über 16 Metern Kupferbleche abgeschraubt und gestohlen, die am Übergang zwischen Dach und Wand als Wetterschutz angebracht waren. Darüber hat die Polizei berichtet. Die genaue Tatzeit sei unbekannt, das Fehlen der Bleche am Freitagvormittag festgestellt worden. Da der betroffene Fassadenteil nicht einsehbar auf der Rückseite des Gebäudes liegt, könne der Diebstahl bereits einige Tage zurückliegen. Zur Höhe des Schadens liegen noch keine Informationen vor.