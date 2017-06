Waldshut-Tiengen Kunstwettbewerb zum Schwyzertag: Schüler zeigen Kreativität zu Liechtenstein

Vier Schulen aus Tiengen haben beim Kunstwettbewerb mitgemacht, den die Bürgerzunfz zum Schwyzertag ausgerufen hat. Die Werke sind in der Schalterhalle der Volksbank und Sparkasse ausgestellt.

Tiengen - Schüler aus vier Tiengener Schulen haben an dem Schüler-Kunstwettbewerb mit dem Thema „Liechtenstein“ teilgenommen, der von der Bürgerzunft Tiengen anlässlich des 602. Tiengener Schwyzertages ausgeschrieben worden war. Das Fürstentum ist in diesem Jahr Gastland des Schwyzertages. Die teilnehmenden Schulen waren die Realschule Tiengen, die Sprachheilschule, die Langensteinschule und die Schule am Hochrhein.

Bei der Vernissage zur Ausstellung der Werke der jungen Künstler in der Schalterhalle der Volksbank Hochrhein in der Tiengener Hauptstraße bedauerte es Christa Bader in ihrer Eigenschaft als Vorsitzende der Schwyzertagskommission, dass von den anderen Tiengener Schulen keine Reaktion kam.

Christa Bader dankte allen Lehrkräften der teilnehmenden Schulen, allen voran Cornelia Hummer von der Realschule Tiengen, die den Wettbewerb federführend organisiert hatte, die mit wertvollen Inspirationen an der Entstehung der Kunstwerke ihrer Schüler beteiligt waren. „Sie haben maßgeblich dazu beigetragen“, so Christa Bader, „dass wir diese herrlichen Skulpturen und Bilder hier bewundern dürfen“.

Eine Jury aus Lehrkräften der teilnehmenden Schulen hatte die Kunstwerke in zwei Kategorien bewertet. In der Kategorie „Einzelpreis“ konnten Luka Jäger, Alena Hauser, Luisa Stubbe, Lena Böhler und Milena Mergell (Klasse 7c, Realschule) mit ihrem Objekt „Schloss Liechtenstein“ den ersten Preis, der mit 100 Euro dotiert ist, gewinnen. Den zweiten Platz belegen Luca Attoff, Fabio Caprio, Fabian Menzel, Niklas Ebner und Deniz Atayll (Klasse 8a, Realschule; 75 Euro) vor Nikita Zebenko (Klasse 6, Langensteinschule; 25 Euro) mit seinem Bild von der Burg Liechtenstein.

In der Kategorie Klassenpreise konnte sich die Gemeinschaftsarbeit „Make Liechtenstein great again“ der Klassen 7, 8 und 9 der Schule am Hochrhein als Gewinner durchsetzen. Sie erhalten als ersten Preis 150 Euro. Den zweiten Platz belegen die Schüler der Klasse 3 der Sprachheilschule mit Bildern von Briefmarken „Liechtenstein“ (40 Euro) vor der Klasse 7c der Realschule, die mit ihren Impressionen von Vaduz auf den dritten Platz in dieser Wertung kam.

Die Übergabe der Preise findet am kommenden Montag gegen 12 Uhr auf dem Marktplatz im Rahmen des Tages der Schulen statt. Die Werke der jungen Künstlerinnen und Künstler können jetzt bis zum 17. Juli in den Schaufenstern und Schalterhallen der Volksbank Hochrhein und der Sparkasse Hochrhein in der Tiengener Hauptstraße besichtigt werden.

