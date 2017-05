Waldshut-Tiengen Kunstrasenplätze bewegen Gemüter der Stadträte

Sportvereine müssen Barzahlungen leisten. Stadträte verlängern aber Fristen für Zahlungen. Die Endabrechnung der Fußball-Kunstrasenplätze fällt deutlich günstiger aus als kalkuliert

Waldshut-Tiengen – Knapp vier Jahre ist es her, dass der Waldshut-Tiengener Gemeinderat sich nach etlichen hitzigen Diskussionen mit einer knappen Mehrheit für den Bau der drei Fußball-Kunstrasenplätze in Waldshut, Tiengen und Eschbach entschieden hat. Fast so kontrovers wie damals diskutierten die Stadträte auch in ihrer jüngsten Sitzung wieder über dieses Thema. Dabei ging es darum, dass die Vereine – wie mit der Stadt vor Jahren vereinbart – noch Barleistungen in Höhe von rund 43 000 Euro erbringen müssen.

Die höchste Summe mit 23 000 Euro soll dabei der kleinste Verein – der SV Eschbach – tragen. Der VfB Waldshut muss noch rund 5000 Euro zahlen, der FC Tiengen rund 14 000 Euro. Für den SV Eschbach kaum zu stemmen, finden CDU-Stadtrat Eugen Schupp, Freie Wähler-Stadtrat Harald Würtenberger und CDU-Stadtrat Peter Kaiser. Vor dem Hintergrund der Eigenleistungen der Vereine und, dass die Kostenberechnungen für die drei Kunstrasenplätze ursprünglich bei rund 2,4 Millionen Euro lagen, jetzt aber 180 000 Euro eingespart werden konnten, plädierten die drei Stadträte dafür, den Vereinen die Kosten zu erlassen. Das Geld dafür solle in die Vereins-Jugendarbeit gesteckt werden.

Doch der entsprechende Beschlussantrag sorgte bei zahlreichen anderen Stadträte für Diskussionsstoff. SPD-Stadtrat Gerhard Vollmer erklärte: "Die Stadt könnte die Barleistung der Vereine streichen, aber im Moment ist es sinnvoll, die Vereine in die die Pflicht zu nehmen und vielleicht in fünf Jahren noch einmal zu schauen, ob die Entscheidung, die wir heute treffen, doch zu hart war."

Die Mehrheit des Gemeinderates stimmte letztlich gegen den Beschlussantrag, den drei Vereinen die Barzahlungen zu erlassen und für den Vorschlag von SPD-Stadträtin Sylvia Döbele. Sie schlug vor, dass der SV Eschbach sich mit dem Abzahlen anstelle von fünf Jahren zehn Jahre Zeit lassen soll. Die Frist für die anderen beiden Vereine solle von drei auf fünf Jahre verlängert werden. Der Vorschlag von AfD-Stadtrat Bernhard Boll, den Eschbachern 50 Prozent der Kosten zu erlassen, fand keine Mehrheit im Gemeinderat.

Als Begründung für ihre Ablehnung erklärten Stadträte unter andrem, dass es im Vorfeld eine Vereinbarung zwischen Stadt und Sportvereinen gegeben habe, an die sich gehalten werden müsse. CDU-Stadtrat Markus Ebi: "Man muss die Vereinbarungen erfüllen, die getroffen wurden. Deshalb sollen die Vereine die Leistungen erbringen. Andernfalls könnte ein falscher Eindruck entstehen, wenn die Stadt die Kosten erlässt. Über jede Form der Stundung kann man reden."

Kunstrasenplätze

Mit 13:11 Stimmen votierte der Gemeinderat vor vier Jahren für den Bau von drei Kunstrasenplätzen für den VfB Waldshut, den FC Tiengen und den SV Eschbach. Die Kosten in der Endabrechnung betrugen 2,3 Millionen Euro und damit über 180 000 Euro weniger als angesetzt. Der Gegenwert der Eigenleistung der Vereine entsprach einem Wert von insgesamt 226 6000 Euro (VfB Waldshut 84 8000, FC Tiengen 85 600 und SV Eschbach 56 200 Euro). Beim VfB und FC Tiengen liegen die Leistungen damit deutlich über den Berechnungen des Planungsbüros, beim SV Eschbach leicht darunter.