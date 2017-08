Waldshut-Tiengen Kunst- und Handwerkermarkt vom 1. bis 3. September mit rund 40 teilnehmenden Handwerkern und Künstlern

Die Aktionsgemeinschaft Tiengen veranstaltet vom 1. bis 3. September wieder den Kunst- und Handwerkermarkt. Unter anderem stellen Metallkünstler, Seifensieder, Seiler und Schmuckdesigner hier ihre Arbeiten vor.

Allerhand geboten ist wieder beim diesjährigen Kunst- und Handwerkermarkt in Tiengen. Vom 1. bis zum 3. September werden über 40 Handwerker aus Baden-Württemberg, Bayern und Hessen das Städtle mit ihren Ständen beleben. Kurt Reckermannn und Nicola Kögel von der Aktionsgemeinschaft Tiengen sowie Mitorganisatorin und Inhaberin des Keramik-Lädele Irene Meier erklärten sie seien wie eine große Familie.

Neben den Stammteilnehmern, die bereits ihre festen Plätze hätten, seien dieses Jahr auch wieder neue Handwerker dabei. Für die guten Kontakte zu den Handwerkern sorgt Irene Maier, die das ganze Jahr auf verschiedenen Märkten unterwegs ist. Dieses Jahr sind Metallkünstler, Bürstenbinder, Seifensieder, Seiler, Schmuckdesigner dabei um nur ein paar der Teilnehmer zu erwähnen.

Die Besucher können den Handwerkern bei ihrer Arbeit zuschauen und das Ergebnis natürlich auch käuflich erwerben. Sie wollen das Handwerk vor Ort zeigen, betonte Nicola Kögel, bieten keine Handelsware an. Für das leibliche Wohl sorgt der Holzofenbäcker, der an der oberen Fußgängerzone seine frisch gebackene schwäbische Dünnede anbieten wird. Dazu wird am Samstag eine historische Schnapsbrennerei zeigen wie ihr hochprozentiges Getränk entsteht. Am Sonntag kann in der Ölmühle zu Fischknusperle gegriffen werden. So gestärkt kann dann eine Führung durch die Mühle in Angriff genommen werden.

Weitere Stände bieten Würstchen an und am Sonntag gibt es an der Schlossmauer zusätzlich Kaffee, Kuchen und Sekt. Für die musikalische Unterhaltung ist auch gesorgt. Ein Pianist wird ebenfalls bei der Schlossmauer aufspielen. Die kleinen Besucher können sich auf dem Kinderkarussell auf dem Marktplatz vergnügen oder von den Mitarbeitern des DRK-Kinderhorts schminken lassen. Sattfinden wird der Markt bei jedem Wetter von Freitag bis Sonntag, in der Fußgängerzone und auf dem Marktplatz. Geöffnet ist der Markt am Freitag von 14 bis 19 Uhr, am Samstag von 10 bis 17 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr.