Waldshut-Tiengen Kunst- und Handwerkermarkt lockt mit altem Brauchtum und modernen Interpretationen

Der Kunst- und Handwerkermarkt hat am Wochenende viele Besucher ins Tiengener Städtle gelockt. Die Besucher erhielten Einblick in altes Brauchtum und konnten selbst mit anpacken, wie bei Seilmacher Adelbert Mayer.

Tiengen – Bei gutem Wetter Handwerk erleben, ins Gespräch kommen und durch Tiengens Altstadt schlendern – das könnte das Motto des Tiengener Kunst- und Handwerkermarkts sein. Am Wochenende stellten verschiedene Künstler und Klein-Handwerker in der Fußgängerzone und auf dem Marktplatz ihre Arbeiten vor und boten ihre Stücke zum Kauf an.

Zunächst hatte allerdings das Wetter nicht mitgespielt. Die niedrigen Temperaturen am Freitag und die Regenschauer besonders am Samstag hielten viele Menschen davon ab, den Kunst- und Handwerkermarkt zu besuchen. „Besonders der Samstag war sehr durchwachsen. Der Sonntag hingegen war sehr gut“, erklärt Standbetreiberin Karin Karle.

Denn mit dem Sonnenschein am Sonntag zeigte sich auch der Charme des Kunst- und Handwerkermarkts. Einige Hundert Besucher zogen durch die Fußgängerzone, um an den verschiedenen Ständen den Handwerkern beim Produzieren ihrer Arbeiten zuzusehen. Für Manfred Rühmann ist es genau das, was den Markt auszeichnet: „Mir ist wichtig, mit den Menschen in Kontakt zu kommen und ihnen zu zeigen, wie ich arbeite. Viele wissen ja gar nicht mehr, wie man früher mit einem Drechsler gearbeitet hat.“

Die Bewirtung der Besucher durch die verschiedenen Vereine sowie die vielen Musikanten verliehen dem Kunst- und Handwerkermarkt besonders am Sonntag einen Stadtfest-Charakter. Der Kunst- und Handwerkermarkt sei besonders für Kinder ein Erlebnis, findet Familienvater Pascal Schneller. „Natürlich sind das jedes Jahr fast die gleichen Stände und es wird gefühlt immer weniger. Aber wenn die Kinder sehen, wie Dinge regional handwerklich hergestellt werden, ist das sehr spannend – besonders, wenn sie mit anpacken können und genau erklärt bekommen, was passiert, wie beim Seilmacher Adelbert Mayer.“