Waldshut-Tiengen Kuhlotto beim Sportfest des SV Eschbach: Kuh Galaxy kürt die Gewinnerin

Der SV Eschbach hat mit Spaß und Spielen sein 50-jähriges Bestehen gefeiert. Kuhdame Galaxy hat beim Kuhlotto Julia Ebner zur Gewinnerin von 1000 Euro gekürt.

Eschbach (tao) Mit Sport, Spielen, einem Kuhlotto und dem traditionellen Handwerkervesper ging das zweitägige Sportfest zum 50-jährigen Bestehen des Sportvereins Eschbach erfolgreich über die Bühne. Die dunklen Wolken, die am letzten Abend aufzogen, blieben ohne Wirkung. Für musikalische Unterhaltung sorgte der Musikverein Unteralpfen unter der Leitung von Markus Hoppe.

Das Kuhlotto mit der Kuhdame „Galaxy“ lief mehr am Rande ab. Zuvor stellte der Vorsitzende Jürgen Amrein die Regeln klar: „Wenn Galaxy innerhalb von 60 Minuten ihre Aufgabe nicht erledigt hat, gilt das Feld, wo sie zuletzt mit dem linken Huf gestanden ist.“ Doch so weit kam es nicht: Das braun gefleckte Tier erfüllte bereits nach 20 Minuten seine Pflicht. Damit stand auch die Lottokönigin fest: Julia Ebner aus Eschbach gewann den Geldbetrag, der sich auf 1000 Euro belief und in diesem Jahr nicht unter mehreren Mitspielern aufgeteilt werden musste.

Großen Anklang fand auch die Versteigerung von originalen Fußballtrikots bekannter Fußballspieler und anderen sportlichen Utensilien, die alle mit der Unterschrift ihrer ehemaligen Besitzer versehen waren. Ersteigert werden konnten ein Fan-Paket vom VfB Stuttgart, zwei Eintrittskarten für ein Spiel SC Freiburg gegen den VfB Stuttgart (gestiftet von den Stadtwerken), Trikots der Grashoppers Zürich, des SC Freiburg, Schalke 04 und der Nationalmannschaft, darunter ein Trikot von Jérôme Boateng. Versteigert wurden auch drei Gemälde von Angelika Studinger, einmalige Kunstwerke mit dem stilisierten Wappen des SV Eschbachs. Der Erlös der Versteigerung soll dem Ausbau des Kinderspielplatzes auf dem Sportareal zugutekommen.