Kreis Waldshut Kreistag: Martin Albers fordert Auskunft über die finanzielle Lage der Spitäler Hochrhein GmbH

Die Kreisräte wollen Klarheit über die finanzielle Lage der Spitäler Hochrhein GmbH erhalten. CDU-Kreistagssprecher Martin Albers mahnte im Verwaltungsausschuss des Kreistags Geschäftsberichte für die Krankenhausgesellschaft an, die auch für 2016 noch ausstehen. Zur Sprache kam auch der mögliche Austritt der Stadt Waldshut-Tiengen aus der GmbH, darauf reagierte Landrat Martin Kistler allerings mit Kopfschütteln.

Kreis Waldshut/Bad Säckingen – Kreisräte vermissen aktuelle Zahlen über die finanzielle Lage der Hochrhein-Spitäler in Waldshut und Bad Säckingen. CDU-Kreistagssprecher Martin Albers mahnte im Verwaltungsausschuss des Kreistags Geschäftsberichte für die Krankenhausgesellschaft an, die auch für 2016 noch ausstehen. Landrat Martin Kistler erklärte, er stehe mit der Geschäftsführerin in ständigem Kontakt.

Die Spitäler-Hochrhein-Gesellschaft, eine GmbH, wird zu 60 Prozent von der Stadt Waldshut-Tiengen, zu 40 Prozent vom Landkreis Waldshut getragen. Beide Gesellschafter gehen von einem hohen Betriebsdefizit für das vergangene Jahr aus, das aus den öffentlichen Haushalten auszugleichen ist. Kreisräte bedauerten in der öffentlichen Sitzung, dass sie sogar noch für das vergangene Jahr 2016 auf Quartalsberichte warten.

Man werde in den Sitzungen „immer wieder auf das Thema zurückkommen“, antwortete Landrat Martin Kistler. Aus der Reaktion des Vorsitzenden schloss Martin Albers, dass es bei den Krankenhäusern zumindest keine dramatische Entwicklung gebe. Der Landrat räumte ein, dass man im vergangenen Jahr „Besserung gelobt“ habe, was die Zwischenberichte angeht. Er werde den Wunsch nochmals an die Geschäftsführerin weitergeben. Kreisrätin Ruth Cremer-Ricken (Grüne) begrüßte die Aussicht auf eine bessere Information der Kreisräte.

Kreisrat Martin Albers, als damaliger Oberbürgermeister der Kreisstadt selbst ein Initiator des Spitäler-Zusammenschlusses, bezog sich in der Ausschusssitzung ferner auf Zeitungsberichte, laut denen es im Gemeinderat Waldshut-Tiengen die Forderung gibt, die städtische Beteiligung an der Spitäler-GmbH zurückzufahren oder ganz aufzugeben. Ob der Gesellschaft schon etwas Schriftliches vorliege in dieser Richtung, wollte Martin Albers wissen.

Kopfschütteln gab es darauf beim Landrat, der in dieser Eigenschaft auch stellvertretender Vorsitzender der Gesellschafterversammlung für die Spitäler ist. Es gebe im Moment über nichts Konkretes zu verhandeln, stellte der Landrat fest. Kistler sagte den Kreisräten weitere Informationen über die Spitäler-Gesellschaft in den nächsten Sitzungen zu und sprach von einer insgesamt „schwierigen Lage“ der Gesellschaft.

Zwei Krankenhäuser

Seit dem Jahr 2011 besteht die Spitäler Hochrhein GmbH, in der die beiden Krankenhäuser Waldshut (städtischer Spitalfonds) und Bad Säckingen (einst in Kreisbesitz, bis Jahresbeginn 2011 im Hegau-Bodensee-Hochrhein-Klinikverbund) vereint wurden.