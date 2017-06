Waldshut-Tiengen Kreistag: Gibt es doch kleine Fahrzeuge für die Biomüllsammlung?

Für die Einführung der Biotonne 2019 schreibt der Landkreis Waldshut die Biomüll-Sammlungen europaweit aus. In der Laufenburger Altstadt kann es für die Müll-Fahrzeuge schon einmal eng werden, deswegen regte Bürgermeister Ulrich Krieger die Anschaffung von kleineren Fahrzeugen an.

Kreis Waldshut/Laufenburg (hjh) Der europaweiten Ausschreibung der Bio-Abfallsammlungen ab 2019 im Landkreis stimmte der Kreistag zu. Allerdings ist die Frage wieder offen, ob nicht punktuell ein kleines Sammelfahrzeug für besonders verwinkelte Wohnlagen bereitgestellt werden muss.

Der Umweltausschuss des Kreistags hatte dies bei der Vorberatung der Auftragsvergabe abgelehnt und be-schlossen, dass neben den großen Müllsammelfahrzeugen mit 26 Tonnen Gesamtgewicht keine kleineren Wagen (Minicrosser) zum Einsatz kommen – aus Kostengründen. Hier hakte im Kreistag Laufenburgs Bürgermeister Ulrich Krieger ein. In der Altstadt komme es immer wieder vor, dass die Stadt den Müll abholen müsse, weil die Müllwagen nicht durchs Stadttor kommen. "Das werden wir in Zukunft nicht mehr tun", kündigte Krieger an. Die Müllfahrzeuge fahren die Laufenburger Altstadt von Rhina her an, über eine eigentlich gesperrte Strecke. Landrat Martin Kistler kündigte an, dass sich der Abfallwirtschaftsbetrieb mit der Stadt in Verbindung setzen wird.

Die EU-weite Ausschreibung betrifft ein Millionengeschäft. Es geht um die Sammlung des Restmülls und, im wöchentlichen Wechsel, der biologischen Abfälle im Landkreis Waldshut ab Januar 2019. Bei der Leerung der Biotonnen wird ein "Detektionssystem" eingesetzt, das Metallteile im Biomüll aufspürt.