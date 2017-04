Waldshut-Tiengen Kreisjugendwehr: Auszeichnung für engagierte Kameraden

Kreisjugendleiter und Regionalvertreter Pattric Grzybek steckt vier verdienten Mitgliedern die Kreisjugendnadel an.

Waldshut/Wutöschingen (ywü) Anlässlich der Hauptversammlung der Kreisjugendfeuerwehr Waldshut in der Wutachhalle Horheim-Schwerzen konnte Kreisjugendleiter und Regionalvertreter Pattric Grzybek (Murg) vier verdienten Mitgliedern die Kreisjugendnadel anstecken. Als verlässlichen Partner bezeichnete Grzybek den Bürgermeister von Ühlingen-Birkendorf, Tobias Gantert. Dieser habe ein offenes Ohr für die Jugendfeuerwehr: „Er unterstützt die Jugendarbeit in der Jugendfeuer in jeglicher Hinsicht, zum Beispiel mit Ausrüstung.“ Andreas Amsler (Murg) ist seit 2003 Ausbilder und Betreuer, auch hatte er mehrere Jahre das Amt des Schriftführers inne. „Der sehr engagierte Kamerad ist sich nicht zu schade, weitere Aufgaben innerhalb der Jugenfeuerwehr Murg zu übernehmen.“

Manuela Stanisch (Wutöschingen) war von 1997 bis 1998 stellvertretende Jugendwartin, seit 1998 ist sie Jugendwartin. Von 2000 bis 2007 unterstützte sie die Kreisjugendfeuerwehr als Schriftführerin und Fachgebietsleiterin Öffentlichkeitsarbeit, im Anschluss war sie bis 2012 stellvertretende Kreisjugendleiterin. Unter ihrer Leitung fanden in Wutöschingen diverse Kreisveranstaltungen statt, das Indiaka Turnuer (2001), die Abnahme der Leistungsspange (2003), das Kreiszeltlager (2005), Spiel Sport Feuerwehr (2010) und die Hauptversammlung der Kreisjugendfeuerwehr 2008 und 2017.

Susanne Bächle (Weilheim) wurde als Fachgebietsleiterin Lager & Fahrten verabschiedet. Grzybek: „Sie übte ihr Fachgebiet mit Herzblut aus.“ Von 2014 bis 2016 hatte sie drei Kreiszeltlager strukturiert und organisiert, die Doppelbelastung habe sie mit Bravour gemeistert. Grzybek: „Susanne Bächle ist eine kompetente, engagierte und ausgezeichnete Jugendwartin und Fachgebietsleiterin a.D.“

