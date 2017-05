Waldshut-Tiengen Kräfte messen: Beim ersten City-Run in Waldshut

Der VfB Waldshut veranstaltet mit weiteren Partnern am Sonntag, 25. Juni, den ersten City-Run quer durch die Waldshuter Innenstadt. Bisher haben sich bereits 300 Starter angemeldet.

Bereits jetzt sind über 300 Starter angemeldet. Vorbei an der einzigartigen Kulisse der Waldshuter Kaiserstraße, durch das Schulviertel, bis zum Bahn- und Busbahnhof und durch die Bismarckstraße zurück zum Strart/Ziel in der Kaiserstraße hat der Hauptlauf mit seinen vier Runden eine Länge von 11,2 Kilometern und startet um 13 Uhr. Gleichzeitig, nur mit anders gefärbten Startnummern, starten die Läufer des Fit & Fun-Laufs, der mit zwei Runden eine Länge von 5,6 Kilometern hat. Bereits um 11 Uhr beginnt der Bambini-Lauf für Kids bis zum Altern von acht Jahren mit 650 Metern Länge durch die Kaiserstraße und den Wallgraben.

Um 11.30 Uhr starten Schüler bis 16 Jahren auf derselben Strecke mit drei Runden und einer Gesamtlänge von dann 1950 Metern. Alle Teilnehmer erhalten bei der anschließenden Siegerehrung eine Medaille, eine Urkunde – und Kinder sowie Schüler eine Kugel Eis.

Auch Oberbürgermeister Philipp Frank wird mit seinen Kindern an der Veranstaltung teilnehmen. „Für die Stadt ist eine solche Sportveranstaltung ein riesen Gewinn“, so Frank.

Klaus Fricker, Vorsitzender des VfB Waldshut hofft, dass so noch mehr Leben in die Waldshuter Kaiserstraße gebracht werden kann. Gemeinsam mit Hauptsponsor May und in Kooperation mit dem DRK und der Polizei wurde das Sport-Ereignis organisiert und die Streckenführung festgelegt. Auch für die Bewirtung und das Rahmenprogramm zeichnet der VfB verantwortlich. Als Begleitfahrzeuge werden die E-Bikes der Stadtwerke unterwegs sein.

Der City-Run findet im Rahmen der May Running Series statt. Interessierte können bereits am 27. Mai an einem Trainingstag mit Sportwissenschaftler und erfolgreichem Läufer Ole Srocke aus Freiburg teilnehmen, der beim Ablaufen der späteren Strecke Trainings- und Lauftipps geben wird.

