Waldshut-Tiengen Konzert mit Abwechslung: Das Hochrhein-Harmonika-Orchester bei Stoll-Vita-Stiftung

Hochrhein-Harmonika-Orchester Waldshut und Akkordeongemeinschaft Lauchringen spielen ein abwechslungsreiches Konzert in der Stoll-Vita-Stiftung mit Liedern von der Volksweise bis hin zum Pop-Hit.

Vor vollem Haus spielte das Hochrhein-Harmonika-Orchester Waldshut zusammen mit der Akkordeongemeinschaft Lauchringen in den Räumen der Stoll-Vita-Stiftung auf. Durch das Programm führte Erika Reich, die Vorsitzende der Akkordeon-Gemeinschaft Lauchringen. Doch nicht nur Musik wurde serviert, es galt auch, die silberne Ehrennadel zu verleihen. Angela Schmidt-Rotzinger, die seit 16 Jahren das Amt der Vorsitzenden des Orchesters innehat, ist seit 40 Jahren als Musikerin dabei. Dietmar Fink vom Deutschen Harmonika Verband verlieh der Vorsitzenden daher die silberne Ehrennadel.

Das Konzert habe wieder einmal gezeigt, was für ein vielfältiges Instrument das Akkordeon sei. Den Konzert-Auftakt machte dann die Baden-Württembergisch-Fränkische Volksweise "Siebetritt", die von Dirigent Oliver Albrecht bearbeitet worden war. Italienisch lebhaft weiter ging es mit "Pulce d'Acqua" (deutsch: Wasserfloh), einem Stück aus dem Album des italienischen Sängers Angelo Branduardi. Um eine unerfüllte Jugendliebe am Fluss bei den Weiden ging es dann im Stück "Irish Blessing". Auf einen persischen Markt entführte das nächste Musikstück von Albert W. Kettelbey. Das Stück, das Sehnsucht nach der Ferne weckte, war in elf Abschnitte unterteilt und alle Beteiligten des Marktes, vom Gaukler, zum Bettler, zur Prinzessin und Kalifen wurden eingehend musikalisch interpretiert.

Ein jiddisches Volkslied beendete den ersten Teil der musikalischen Reise. Die Pariser Hymne "Sous le Ciel de Paris" (deutsch: unter dem Himmel von Paris) von Hubert Giraud aus dem Jahr 1951 ließ das Publikum von Paris träumen. Mit "El Choclo" (deutsch: Maiskolben) war ein argentinischer Tango an der Reihe. Mit einem musikalischen Potpourri von Cat Stevens aus "Morning has broken" und "Father and Son" wurde dann die Sparte Pop-Musik bedient.

Bei dem Stück "Tanzende Finger" von Heinz Gerlach konnte das überwiegend ältere Publikum dann kaum noch die Füße stillhalten. Mit "Summer of '69" von Brian Adams und Jim Vallance wollte das Orchester den musikalischen Schlusspunkt unter ein rundum gelungenes Konzert setzen. Aber das Publikum verlangte nach mehr und ließ die Musiker erst nach zwei Zugaben wieder von der Bühne gehen. Die Zuhörer waren sich am Ende einig: Das war ein wundervolles Konzert.